Biến đổi khí hậu làm gia tăng đáng kể các đợt bụi sa mạc

Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố trên tạp chí Nature cho thấy biến đổi khí hậu đang làm gia tăng đáng kể các đợt bụi sa mạc tại khu vực Đông Địa Trung Hải, khiến Cộng hòa Cyprus trở thành một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Viện Cyprus (của Cộng hòa Cyprus) cho thấy khu vực Levant (ở phía Đông Địa Trung Hải, thường bao gồm các quốc gia như Liban, Syria, Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine…) ghi nhận mức tăng mạnh nhất về cường độ các đợt bụi sa mạc trong thập kỷ qua.

Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng hạn hán và sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng tại Bắc Phi, kết hợp với sự thay đổi của các hệ thống khí quyển do biến đổi khí hậu, làm gia tăng lượng bụi từ sa mạc Sahara và các vùng sa mạc khác lan sang châu Âu.



Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi khí hậu không chỉ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng không khí.

Khu vực Nam Âu hiện ghi nhận trung bình khoảng 46 đợt bụi sa mạc mỗi năm, trong đó bụi sa mạc chiếm khoảng 1/3 nồng độ PM10 trung bình hằng năm.



Nồng độ bụi sa mạc cao có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe. Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy các đợt bụi gần đây tại Nam Âu có liên quan đến mức tăng khoảng 0,67% tỷ lệ tử vong hằng ngày và làm số ca nhập viện do các bệnh hô hấp ở trẻ em tăng khoảng 2,5%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nồng độ bụi sa mạc trung bình tại Nam Âu hiện cao gấp đôi so với khu vực Trung và Bắc Âu. Bên cạnh đó, các dữ liệu lưu trữ trong băng tuyết tại dãy Alps cho thấy lượng bụi phát tán qua châu Âu đã có xu hướng gia tăng liên tục trong suốt thế kỷ qua.



Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu khí hậu và khí quyển của Viện Cyprus nhấn mạnh bụi sa mạc vốn là hiện tượng tự nhiên tại khu vực Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới chứng minh rằng cả tần suất lẫn cường độ của các đợt bụi đang tăng lên do biến đổi khí hậu làm thay đổi các điều kiện khí quyển.



Nghiên cứu cảnh báo bụi sa mạc có thể trở thành thách thức ngày càng lớn đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng tại CH Cyprus cũng như nhiều quốc gia trong khu vực.

Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường năng lực dự báo, xây dựng các biện pháp ứng phó với những đợt bụi dữ dội hơn, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu để bảo vệ sức khỏe người dân và cải thiện môi trường sống./.

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