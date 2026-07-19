Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc, ngập lụt ở Tuyên Quang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh trên.

Từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 19/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lào Cai, Tuyên Quang từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Cao Bằng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lai Châu từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Dào San, Khổng Lào, Thu Lũm; Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Mường Khoa, Mường Mô, Mường Tè, Mường Than, Đoàn Kết, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tà Tổng, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Si Ma Cai; A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Yên, Lùng Phình, Mường Lai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Trịnh Tường, Y Tý, Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Nhai, Bát Xát, Cao Sơn, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, Cam Đường, Lào Cai, Sa Pa, Pha Long, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Hà, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Hòa, Yên Bình, Yên Thành.

Đối với tỉnh Tuyên Quang gồm các xã, phường: Bắc Mê, Giáp Trung, Thượng Sơn; Bạch Ngọc, Đồng Tâm, Hồ Thầu, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Pờ Ly Ngài, Tân Quang, Thắng Mố, Thượng Lâm, Trung Thịnh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Minh; Bắc Quang, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Văn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hòa An, Hoàng Su Phì, Hùng An, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, An Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Tiến, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Bình, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Xín Mần, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là các xã, phường: Bảo Lâm, Lý Bôn, Quảng Lâm; Bảo Lạc, Ca Thành, Cô Ba, Hạ Lang, Hưng Đạo, Huy Giáp, Minh Tâm, Nam Quang, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 9 giờ ngày 18/7 đến 9 giờ ngày 19/7, khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Thu Lũm 75,6mm (Lai Châu); Lùng Cải 118,2mm (Lào Cai); Thượng Sơn 137mm (Tuyên Quang); Vĩnh Quang 92mm (Cao Bằng)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 19/7, trên một số khu vực thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Giang 1 77mm (Xuân Giang), Phúc Yên 64mm (Lâm Bình), Yên Cường 63mm (Yên Cường), Phú Nam1 là 63mm (Đường Hồng).

Cảnh báo, một số điểm, vùng trũng thấp, ven sông suối thuộc các xã, phường: Tân Trịnh, Thượng Sơn, Giáp Trung, Yên Cường, Lâm Bình, Bắc Mê, Linh Hồ, Đường Hồng, Bình Ca, Đông Thọ, Hồng Sơn, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Minh Thanh, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh và các xã lân cận có khả năng xảy ra ngập úng với độ sâu ngập phổ biến từ 0,5-1m, độ sâu ngập lớn nhất có thể lên đến 2m; thời gian ngập có thể kéo dài từ 4-6 tiếng, có nơi lâu hơn.

Ngập lụt có thể gây thiệt hại về người; gây xói lở, nghẽn dòng; ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế-xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt cấp 1.

Đối với tình hình mưa ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 19/7 đến đêm 20/7, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.Cảnh báo, ngày và đêm 20/7, khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21/7, mưa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Liên quan đến diễn biến lũ, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Phùng Tiến Dũng cho biết, từ ngày 19-20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1./.

Thiên tai ở Tây Bắc khiến 17 người thương vong, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 15-18/7/2026 tại Tây Bắc đã khiến 4 người chết, 4 mất tích và 7 bị thương ở tỉnh Lai Châu; ước tính tổng thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng.