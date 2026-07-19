Vụ cá chết hàng loạt trên sông ở Quảng Trị: Đã có kết quả xét nghiệm nguồn nước

Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên sông gây thiệt hại đến kinh tế người dân và môi trường, sáng 19/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có kết quả kiểm tra chất lượng nước và xét nghiệm bệnh mẫu cá chết.

Kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đối với các mẫu cá đều cho kết quả âm tính với bệnh hoại tử thần kinh và bệnh do virus TiLV.

Dựa trên cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẳng định, cá chết hàng loạt không phải do bị dịch bệnh. Tuy nhiên, kết quả quan trắc chất lượng nước lại phát hiện nguồn nước đang có vấn đề khi hàm lượng dinh dưỡng và chất hữu cơ gia tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Đối chiếu theo quy chuẩn, nhiều mẫu nước có thông số tổng nitơ ở mức C hoặc D, là mức xấu và rất xấu. Chỉ số tổng photpho cũng nằm ở mức C hoặc D tại phần lớn các điểm quan trắc. Một số vị trí còn ghi nhận hàm lượng chất rắn lơ lửng cao và chỉ số vi sinh coliform chạm mức B, C và D.

Các thông số trên phản ánh chất lượng nguồn nước có xu hướng suy giảm rõ rệt, gây bất lợi đến môi trường sống của thủy sản. Sự thay đổi bất thường này làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng của tôm, cá nuôi lồng bè cũng như thủy sản tự nhiên.

Vì vậy, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị đã phải ban hành các công văn khẩn yêu cầu người dân tạm ngừng cấp nước từ sông Hiếu, sông Thạch Hãn vào ao nuôi.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, trong những ngày đầu tháng 7, tình trạng nước sông đổi màu, sau đó xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi trong lồng bè bị chết hàng loạt xuất hiện trên sông Hiếu (đoạn qua phường Đông Hà, xã Cửa Việt) và sông Thạch Hãn (đoạn qua xã Nam Cửa Việt)... đã gây thiệt hại kinh tế lớn cho người dân và môi trường, khiến người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước.

Riêng tại xã Cửa Việt, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã từ ngày 5/7 đến 10/7, đã có cá trong 14 lồng bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22,5 tấn với các loại cá như: cá bớp, cá vược, cá hồng mỹ, cá dìa, cá nâu...

Trước tình trạng trên, vào ngày 9/7 và 10/7, các cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu nước tại 10 vị trí cùng 4 mẫu cá chết gồm: cá nuôi ao, lồng bè và cá tự nhiên trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân tác động đến nguồn nước./.

Vụ cá chết dọc bờ sông ở Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm, rà soát nguồn xả thải Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thu thập 4 mẫu cá (bao gồm cá nuôi trong ao, cá lồng bè và cá tự nhiên chết trên sông) gửi cơ quan chuyên môn phân tích các chỉ tiêu.