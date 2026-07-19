Môi trường

Mưa lớn gây lũ tại nhiều địa phương Trung Quốc, 9 con sông vượt mức cảnh báo

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến 9 con sông tại 6 địa phương của Trung Quốc vượt ngưỡng cảnh báo, buộc nhà chức trách duy trì và nâng các biện pháp ứng phó phòng chống lũ.

Phương Hoa
Mực nước sông dâng cao sau những trận mưa lớn tại Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Mực nước sông dâng cao sau những trận mưa lớn tại Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tính đến ngày 19/7, đã có 9 con sông tại 6 địa phương cấp tỉnh ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Theo bộ này, từ sáng 18/7 đến sáng 19/7, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, trong đó một số nơi có mưa đặc biệt to.

Mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đã khiến 7 con sông tại 5 địa phương xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo, với mực nước cao nhất cao hơn ngưỡng cảnh báo 0,75 m.

Bên cạnh đó, 2 con sông tại Khu tự trị Tân Cương cũng ghi nhận lưu lượng nước vượt nhẹ ngưỡng cảnh báo.

Trước diễn biến trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời áp dụng mức ứng phó cấp 4 tại Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu nhằm tăng cường công tác phòng, chống lũ.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa lũ #Trung Quốc #Chống lũ Trung Quốc
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