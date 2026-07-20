Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại phía Đông Hàn Quốc

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực phía Bắc tỉnh Gyeongbuk, phía Đông Hàn Quốc, khiến hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có nhiều người từng chịu ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lượng mưa lên tới khoảng 200mm trong 3 ngày đã khiến nhiều khu vực thuộc các thành phố và huyện phía Bắc tỉnh Gyeongbuk bị ảnh hưởng nặng nề.

Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều người dân không kịp di chuyển tài sản, thậm chí phải thoát ra ngoài qua cửa sổ để bảo đảm an toàn.

Tại thành phố Andong, một căn nhà tạm dạng container dành cho người dân mất nhà do cháy rừng đã bị dòng nước cuốn trôi hơn 3m và mắc kẹt giữa các bức tường của một tòa nhà. Đồ đạc bên trong bị ngập hoàn toàn trong bùn đất.

Một người dân địa phương cho biết nước dâng quá nhanh khiến cửa ra vào bị kẹt, không thể mở được, buộc gia đình phải thoát ra ngoài qua cửa sổ. Khi rời khỏi nhà, mực nước đã dâng tới ngang ngực.

Trước tình trạng lũ lụt, hơn 400 người dân và du khách cắm trại tại 8 thành phố và huyện thuộc tỉnh Gyeongbuk đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 100 người hiện vẫn phải ở tại các khu vực tạm trú do chưa thể trở về nhà.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường kết nối các khu dân cư bị sạt lở, khoảng 30 ngôi nhà và 41ha đất nông nghiệp bị ngập.

Tại khu vực Andong và Uiseong, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 200 hộ gia đình bị gián đoạn do đường ống dẫn nước bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang triển khai công tác khắc phục hậu quả, song cảnh báo việc khôi phục có thể gặp khó khăn do dự báo mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới./.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở trong đêm tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc Theo dự báo, từ 22 giờ 30 phút ngày 19/7 đến 3 giờ 30 phút ngày 20/7, khu vực Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa có nơi trên 60mm.