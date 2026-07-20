Quảng Trị huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt

Trưa 20/7, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt vụ cháy rừng xảy ra tại thôn Vĩnh Hòa, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cửa Việt Lê Đức Anh cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại tại khu vực rừng tràm phòng hộ và diện tích rừng tự nhiên xen ghép với rừng sản xuất thuộc thôn Vĩnh Hòa.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lãnh đạo xã đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Hải đội 202 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Hạt Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng cán bộ địa phương và người dân tham gia chữa cháy. Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng cũng được huy động phục vụ công tác chữa cháy.

Các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan sang các khu vực rừng lân cận. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, thực bì khô kiệt nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng vẫn đang khẩn trương khống chế đám cháy.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19/7, tại khu vực rừng thuộc thôn Vĩnh Hòa cũng xảy ra một vụ cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi, ngọn lửa đã bùng phát trở lại vào trưa 20/7.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Những ngày gần đây, do nắng nóng gay gắt kéo dài, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; không sử dụng lửa trong và ven rừng, không đốt thực bì hoặc xử lý thực vật bằng lửa trong thời kỳ cao điểm nắng nóng./.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kịp thời khống chế nhiều vụ cháy rừng Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao do nắng nóng kéo dài, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chủ động huy động lực lượng, phối hợp chữa cháy, khống chế kịp thời các đám cháy và duy trì trực sẵn sàng ứng phó.