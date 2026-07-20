Tây Ban Nha: Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng

Hơn 1.200 người đã phải sơ tán khỏi khu vực cháy rừng lớn ở miền Trung Tây Ban Nha, trong khi các lực lượng ứng phó khẩn cấp tại Hy Lạp được đặt trong tình trạng báo động cao trước đợt nắng nóng đầu tiên của mùa Hè với nhiệt độ dự báo lên tới 42 độ C.



Theo lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha, đám cháy bùng phát từ ngày 16/7 tại khu vực rừng núi gần làng La Mierla, thuộc vùng Castilla-La Mancha, cách thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía Bắc. Giới chức địa phương tối 19/7 đã ra lệnh sơ tán thêm 4 ngôi làng, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa lên hơn 1.200 người. Đến nay, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 26.000 ha rừng và đất tự nhiên.



Giới chức Castilla-La Mancha khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ các khu dân cư và tính mạng người dân, đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng cứu hỏa sẽ sớm kiểm soát được tình hình.

Hiện công tác chữa cháy đặc biệt khó khăn do khu vực bị ảnh hưởng là vùng nông thôn thưa dân với gần 30 thôn, xóm nhỏ nằm rải rác giữa các cánh rừng, nhiều nơi đã bị lửa bao vây.

Trong khi đó, một đám cháy rừng khác gần thành phố Zaragoza, ở Đông Bắc Tây Ban Nha, đã cơ bản được khống chế sau khi thiêu rụi khoảng 15.000 ha rừng.



Đầu tháng này, Tây Ban Nha cũng trải qua một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua khi hỏa hoạn tại tỉnh Almeria khiến 13 người thiệt mạng và phá hủy khoảng 7.000 ha đất.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), trong năm 2025, các vụ cháy rừng đã tàn phá hơn 393.000 ha rừng tại Tây Ban Nha - mức cao nhất trong lịch sử thống kê gần đây của nước này.



Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang chuẩn bị ứng phó với đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa Hè năm nay. Theo Đài Phát thanh-Truyền hình quốc gia Hy Lạp (ERT), nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước sẽ duy trì ở mức rất cao đến hết ngày 22/7, trong đó một số địa phương thuộc vùng Thessaly và Bán đảo Peloponnese có thể ghi nhận mức nhiệt lên tới 42 độ C.



Hội Chữ thập Đỏ Hy Lạp đã khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, bổ sung đầy đủ nước và đặc biệt lưu ý bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người làm việc ngoài trời.



Trước nguy cơ nắng nóng kéo dài làm gia tăng rủi ro cháy rừng, Bộ Khủng hoảng Khí hậu và Bảo vệ Dân sự Hy Lạp đã đặt các lực lượng ứng phó khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng cao, đồng thời kêu gọi người dân tránh mọi hoạt động có thể gây phát sinh hỏa hoạn./.

Nắng nóng kỷ lục gây cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Pháp Tây Ban Nha và Pháp đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

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