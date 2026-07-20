Triển lãm Hàng không Farnborough: Boeing nhận được đơn hàng 100 máy bay 737 MAX

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ ngày 20/7 cho biết đã nhận được đơn đặt hàng 100 máy bay 737 MAX từ công ty cho thuê SMBC Aviation Capital.

Công bố đơn đặt hàng lớn đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Farnborough khai mạc tại Anh ngày 20/7, người đứng đầu bộ phận máy bay thương mại của Boeing, Stephanie Pope, cho biết đơn đặt hàng này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với 737 MAX nhờ hiệu quả, độ tin cậy và tính linh hoạt của dòng máy bay này.

Cũng trong ngày 20/7, Boeing cũng giành được đơn đặt hàng đầu tiên từ Philippine Airlines, hãng hàng không quốc gia của Philippines, sau hai thập kỷ. Philippine Airlines cam kết đặt mua tới 20 máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Sau khi hoàn tất, thỏa thuận mua 15 máy bay 787-10, cùng với cơ hội mua thêm 5 chiếc nữa, sẽ hỗ trợ kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng đội bay của Philippine Airlines.

Ông Lucio C. Tan III, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PAL Holdings, Inc. (công ty mẹ của Philippine Airlines) cho biết máy bay Boeing 787-10 sẽ củng cố đội bay tầm trung và tầm xa của Philippine Airlines, cho phép hãng mang lại trải nghiệm tốt hơn nữa cho khách hàng đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn của hãng./.

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

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