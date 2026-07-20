Lạm phát Eurozone lần đầu tiên hạ nhiệt trong năm nay

Lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) đã giảm xuống còn 2,8% trong tháng 6/2026, đánh dấu lần đầu tiên hạ nhiệt kể từ đầu năm nay.

Diễn biến này được xem là yếu tố quan trọng củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 23/7, dù những căng thẳng mới ở Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá năng lượng tăng trở lại.

Theo số liệu cuối cùng do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 20/7, lạm phát hằng năm của Eurozone giảm từ mức 3,2% trong tháng Năm xuống 2,8% trong tháng Sáu. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống kể từ khi xu hướng tăng giá bắt đầu từ đầu năm 2026.

Đáng chú ý, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, cũng giảm từ 2,6% xuống 2,4%. Lạm phát năng lượng hạ từ 10,8% xuống 8,5%, trong khi lạm phát dịch vụ giảm từ 3,5% xuống 3,2%. Tỷ lệ lạm phát đã giảm tại 22 trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Trong 4 nền kinh tế lớn nhất Eurozone, lạm phát tại Đức ở mức 2,4%, Pháp 2%, Italy 3% và Tây Ban Nha 3,6%.

Các số liệu trên được công bố chỉ ít ngày trước cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB. Tháng trước, ngân hàng này đã nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,25%, lần tăng đầu tiên trong gần 3 năm, sau khi giá năng lượng leo thang do xung đột tại Iran đẩy lạm phát tháng 5 lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Tuy nhiên, những diễn biến mới tại Trung Đông đang khiến triển vọng lạm phát trở nên khó lường hơn. Sau khi giảm mạnh nhờ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi cuối tháng Sáu, giá dầu thế giới đã tăng trở lại do Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công.

Theo đánh giá của ngân hàng ING, ECB nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này, song có thể tăng lãi suất trở lại vào tháng Chín đang lớn dần nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang.

Trước đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định việc tăng lãi suất trong tháng Sáu là phản ứng trước áp lực lạm phát thực tế, đồng thời nhấn mạnh các quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra theo từng cuộc họp dựa trên các số liệu kinh tế mới nhất, thay vì cam kết trước một lộ trình chính sách cố định.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp gần đây, còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm./.

Ngành sản xuất Eurozone tăng trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022 Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence nhận định việc sản lượng tiếp tục tăng trong tháng 6 là tín hiệu cho thấy khả năng phục hồi đáng khích lệ của nền kinh tế Eurozone.