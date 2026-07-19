Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên

Ngày 19/7, Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách địa phương.

Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ song vẫn đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập, tuân thủ pháp luật của Cơ quan Kiểm toán, qua đó phát huy vai trò giám sát, điều hành ngân sách của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đánh giá về hợp tác giai đoạn 2023-2026, báo cáo sơ kết chỉ ra mối quan hệ giữa các bên ngày càng đi vào thực chất. Sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán hằng năm đã hạn chế tối đa sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và công tác thanh tra địa phương. Trong quá trình kiểm toán, chính quyền các địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo sát sao các đơn vị cung cấp hồ sơ và giải trình kịp thời. Ngược lại, kết quả kiểm toán đã được Hội đồng Nhân dân các tỉnh khai thác hiệu quả, công khai minh bạch để phục vụ công tác giám sát, quyết toán ngân sách Nhà nước và chấn chỉnh các hạn chế trong quản lý tài chính công, tài sản công tại địa bàn.

Ngày 19/7, Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách địa phương. (Ảnh: KTNN/Vietnam+)

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã thể hiện cam kết trong việc triển khai quy chế mới. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn khẳng định tỉnh sẽ xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cung cấp dữ liệu chính xác, bảo mật và ứng dụng công nghệ để thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm toán.

Đồng tình với quan điểm này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng nhận định quy chế phối hợp mới là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực quản trị địa phương. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Kiểm toán Nhà nước nhằm tối ưu hóa các nguồn lực công phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những kết quả tăng trưởng GRDP tích cực của ba địa phương trong nửa đầu năm, đặc biệt là Hưng Yên và Ninh Bình thuộc nhóm năm tỉnh dẫn đầu cả nước. Qua công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, tỷ lệ thực hiện của ba địa phương đạt khoảng 95%, đây mức cao nhất cả nước, trong khi tỷ lệ bình quân là khoảng 80%.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ ra mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được triển khai nhưng vẫn còn những khó khăn, nhất là năng lực thực thi pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản công và ngân sách ở cấp cơ sở. Trong khi đó, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế, đầu tư, tài chính và tài sản công vẫn còn những bất cập, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh ba điểm đổi mới cốt lõi của quy chế lần này. (Ảnh: KTNN/Vietnam+)

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh ba điểm đổi mới cốt lõi của quy chế lần này, bao gồm mở rộng phạm vi phối hợp, tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và làm rõ trách nhiệm của từng bên liên quan. Cơ chế mới được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn sớm các nguy cơ sai phạm, tháo gỡ điểm nghẽn chính sách để hỗ trợ ba tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước cho 15 cá nhân tiêu biểu của ba địa phương./.

Phối hợp hiệu quả, hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo liên quan công tác kiểm toán Việc phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan tài chính, thanh tra địa phương đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương.