Công nghiệp bứt tốc mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh

Những đoàn tàu hàng liên tục cập cảng, dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất, các nhà máy mới lần lượt đi vào vận hành... Đó là nhịp phát triển sôi động đang diễn ra tại Khu kinh tế Vũng Áng. Không khí sản xuất khẩn trương tại khu vực này phản ánh rõ nét sức bật của nền kinh tế Hà Tĩnh.

Đây là minh chứng rõ nét về hiệu quả của chiến lược phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và phát huy vai trò của Khu kinh tế Vũng Áng - cực tăng trưởng lớn nhất của tỉnh.

Cùng đó, khi các dự án động lực đồng loạt phát huy hiệu quả, giúp địa phương tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

Theo số liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, GRDP của địa phương trong 2 quý đầu của năm 2026 tăng 12,79% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp tăng 28,34%, đóng góp khoảng 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhiều dự án quy mô lớn đã phát huy hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành đồng bộ hai tổ máy; các nhà máy sản xuất ô tô điện, xe máy điện của VinFast hoạt động ổn định; cùng với đó là sự gia tăng sản lượng của các sản phẩm chủ lực như thép, pin và cell pin. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, từng bước khẳng định vai trò của công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Một trong những điểm tựa quan trọng là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Sau hơn 10 năm vận hành thương mại, nhà máy tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhiệt điện Vũng Áng 2 vận hành ổn định, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Trần Văn Tỉnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, cho biết Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất thiết kế 1.200 MW, hằng năm cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia. Từ khi đi vào vận hành đến nay, nhà máy đã phát lên lưới gần 58 tỷ kWh điện.

Trong năm 2026, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu và các điều kiện vận hành. Đến hết 6 tháng đầu năm, sản lượng điện đạt hơn 4,4 tỷ kWh.

Nhà máy cũng tích cực thực hiện nghĩa vụ ngân sách với địa phương, đến nay đã nộp hơn 185 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm; đồng thời dành 670 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nộp ngân sách 185 tỷ đồng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tạo dư địa cho giai đoạn phát triển mới

Đằng sau mức tăng trưởng cao là quá trình nhiều năm Hà Tĩnh kiên trì đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các dự án chiến lược. Song song với các dự án quy mô lớn, hệ thống cảng biển, logistics, doanh nghiệp vệ tinh và công nghiệp hỗ trợ cũng phát triển nhanh, từng bước hình thành chuỗi cung ứng ngay tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng được tạo nên từ ba yếu tố quan trọng: hạ tầng và quỹ đất được đầu tư đồng bộ; sự đồng hành quyết liệt của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp; cùng với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn để hình thành chuỗi liên kết và tạo động lực tăng trưởng lâu dài.

Hiện nay, cùng với các dự án sản xuất quy mô lớn, hệ thống cảng biển, logistics, doanh nghiệp vệ tinh và công nghiệp hỗ trợ cũng phát triển nhanh, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng ngay tại Khu kinh tế Vũng Áng.

"Việc chuyển dịch cơ cấu thu hút đầu tư theo hướng phát triển logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm, giảm phụ thuộc vào một số dự án lớn, đồng thời tạo nền tảng để phát triển công nghiệp theo hướng xanh và bền vững. Việc VinFast lựa chọn Khu kinh tế Vũng Áng làm địa điểm đầu tư các dự án sản xuất ô tô điện, xe máy điện và pin cũng mở ra dư địa phát triển mới cho ngành công nghiệp công nghệ cao của Hà Tĩnh - ông Nghĩa thông tin.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng có lợi thế nổi bật về cảng nước sâu, hạ tầng giao thông kết nối, quỹ đất công nghiệp lớn và vị trí cửa ngõ giao thương với Lào, Đông Bắc Thái Lan. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thuận lợi trong nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm và phát triển chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh; mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng theo định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics của khu vực; đồng thời từng bước hình thành Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Không gian phát triển Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án chiến lược trong giai đoạn mới. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Cùng với việc phát huy lợi thế cảng nước sâu, hành lang kinh tế Đông-Tây và cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo thêm các động lực tăng trưởng mới.

Việc phát huy vai trò đầu tàu của Khu kinh tế Vũng Áng cùng các dự án trọng điểm sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng, góp phần đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Hà Tĩnh./.

Hà Tĩnh: Các dự án giao thông hơn 2.000 tỷ đồng ở Khu kinh tế Vũng Áng tăng tốc Trên những đoạn tuyến đã được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.