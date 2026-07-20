Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 7/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ và lãnh đạo các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick nhằm thúc đẩy trao đổi các định hướng lớn trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Cụ thể, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick nhằm thúc đẩy trao đổi các định hướng lớn trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Hoa Kỳ xây dựng khuôn khổ pháp lý về thương mại ổn định, có thể dự báo và cùng có lợi, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Cùng đó, Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ thúc đẩy sớm đưa Việt Nam ra khỏi nhóm D1 và D3 trong danh mục kiểm soát xuất khẩu chiến lược; sớm xem xét công nhận tương đương đối với 11 nghề khai thác hải sản còn lại của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA), trên cơ sở khoa học, khách quan và phù hợp với những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, khẳng định ủng hộ việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để thúc đẩy tiến trình này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng giữa hai nước.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Hoa Kỳ xây dựng khuôn khổ pháp lý về thương mại ổn định, có thể dự báo và cùng có lợi, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng; đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ; bày tỏ ủng hộ việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Steve Daines nhằm trao đổi, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai bên.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán, xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, lâu dài và cùng có lợi.

Bộ trưởng chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, nâng cao tiêu chuẩn quản trị thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Thượng nghị sỹ Steve Daines tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và thúc đẩy việc áp dụng các chính sách thương mại phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Thượng nghị sỹ Steve Daines đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam là "người bạn chân thành" của Hoa Kỳ và là đối tác có vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thượng nghị sỹ ghi nhận thiện chí và những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình đàm phán thương mại, bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt được kết quả tích cực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ, trong đó có Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước./.

Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là 1 trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.