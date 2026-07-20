Herbalife Việt Nam được Hội Sở Hữu Trí tuệ vinh danh trong danh sách Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng

Herbalife Việt Nam vừa được Hội Sở Hữu Trí tuệ Việt Nam vinh danh trong danh sách Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty dinh dưỡng hàng đầu này nhận được giải thưởng uy tín, ghi nhận những doanh nghiệp có bề dày thành tích, chất lượng vượt trội, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và nhận được sự tín nhiệm từ người tiêu dùng.

Chương trình Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh được khởi xướng từ năm 2006 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ. Để được vinh danh trong Top 10 năm 2026, các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các tiêu chí theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 mà còn phải hội tụ nhiều yếu tố quan trọng như: mức độ nhận biết và niềm tin của người tiêu dùng; phạm vi, quy mô và thời gian sử dụng nhãn hiệu; uy tín và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; giá trị thương mại và đóng góp vào kết quả kinh doanh; cùng các yếu tố phản ánh vị thế cạnh tranh và giá trị tài sản vô hình.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Việc được công nhận là Nhãn Hiệu Nổi Tiếng trong ba năm liên tiếp là một minh chứng nữa cho niềm tin mà Quý Thành Viên Độc Lập, khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan dành cho thương hiệu cũng như các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng của Herbalife. Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng dựa trên nền tảng khoa học là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cùng với các Thành Viên Độc Lập, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc góp phần giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn nhờ chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp với lối sống năng động.”

Herbalife chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2009 và sẽ kỷ niệm 17 năm thành lập tại thị trường này vào năm 2026. Trước đó, đầu năm nay, công ty cũng được Vietnam Report vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam qua bảng xếp hạng VNR500 2025.

Herbalife Việt Nam được vinh danh trong Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải thưởng Nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Herbalife trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Việt. Với triết lý kinh doanh dựa trên nền tảng khoa học và cộng đồng, Herbalife tiếp tục khẳng định sứ mệnh trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu./.