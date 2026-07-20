Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Quảng bá điểm đến kết nối khu vực Tây Nguyên

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8-2/9/2026, tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, ông Đào Mỹ thông tin tại họp báo vừa diễn ra chiều nay (20/7), tại Hà Nội.

Lễ khai mạc vào 20 giờ ngày 15/8, dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV8, tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk...

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh mục tiêu quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.

Thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 gồm 17 hoạt động, trong đó có các hoạt động truyền thông trước lễ hội và chuỗi sự kiện chính trong thời gian diễn ra lễ hội; dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, đồng thời tăng lượng khách lưu trú thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm lễ hội.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, ông Đào Mỹ thông tin tại họp báo. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

"Điểm nổi bật của chương trình là chuỗi hoạt động hướng tới xác lập các kỷ lục quốc gia và quốc tế, tạo sức lan tỏa và quảng bá những trải nghiệm độc đáo cho người dân, du khách," Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho hay.

Trong đó, điểm nhấn là màn diễu hành khoảng 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng, mang hình ảnh, biểu tượng và sắc màu của sầu riêng Đắk Lắk, di chuyển từ xã Krông Pắc về phường Buôn Ma Thuột. Hoạt động hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, góp phần quảng bá vùng chuyên canh sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực quy mô từ 150-200 gian hàng là nơi giới thiệu 102 món ăn chế biến, kết hợp từ sầu riêng, quy tụ các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và doanh nghiệp, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị trái sầu riêng, mở ra hướng phát triển mới cho ngành chế biến, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản Đắk Lắk và tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Một điểm nhấn khác là Tháp Sầu riêng lớn nhất Việt Nam được trưng bày tại Quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng công trình sẽ trở thành biểu tượng của lễ hội và điểm tham quan, trải nghiệm, check-in hấp dẫn.

Ban tổ chức ra mắt 3 Đại sứ Truyền thông của lễ hội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Lễ hội còn có chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư phong phú như: chương trình nghệ thuật khai mạc; đêm đại nhạc hội; diễu hành đường phố; khu trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP; Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; đấu giá sản phẩm sầu riêng tại vườn; trải nghiệm vùng trồng, tham quan vườn sầu riêng; giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang.

Đặc biệt, chương trình “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay” diễn ra trong suốt thời gian tổ chức. Người dân, du khách tham dự có thể tham gia và nhận những voucher hấp dẫn với thông điệp: “Hãy đến và trải nghiệm du lịch, văn hóa Đắk Lắk.”

Lần đầu tiên, các hoạt động của lễ hội được tổ chức theo hướng kết nối toàn diện từ vùng nguyên liệu - chế biến - thương mại - du lịch - văn hóa, góp phần xây dựng hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Ông Đào Mỹ bày tỏ kỳ vọng "với quy mô lớn, nội dung phong phú và nhiều hoạt động mang tính biểu tượng, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ quảng bá mạnh mẽ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk tới thị trường trong nước và quốc tế; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, nhà đầu tư và người sản xuất; thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm; giới thiệu hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Đắk Lắk sau khi mở rộng địa giới hành chính, trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung"./.

Các sản phẩm chế biến từ trái sầu riêng Đắk Lắk giới thiệu tại họp báo lễ hội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Bên cạnh vai trò là “Thủ phủ càphê Việt Nam,” Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn của cả nước, với khoảng 44.900 ha (chiếm 21,7% tổng diện tích sầu riêng toàn quốc); trong đó có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. Riêng cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh, toàn tỉnh có 16 đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi của tỉnh đã xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ…, với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Sầu riêng Đắk Lắk ngày càng khẳng định thương hiệu, chất lượng trên thị trường và trở thành một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu mạnh của tỉnh.

Đắk Lắk: Đẩy mạnh quảng bá, bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tuần Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước cũng như văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.