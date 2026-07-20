Lần đầu trình diễn 500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22-26/7, nổi bật là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển Mỹ Khê và "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức."

Theo Ban tổ chức, chương trình "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức" sẽ diễn ra trong ba đêm 24, 25 và 26/7 tại không gian biển Đà Nẵng.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn gần 500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời đêm ven biển, kết hợp với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Bên cạnh không gian trình diễn diều ánh sáng, sự kiện còn bố trí các khu vực trải nghiệm, ẩm thực và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đêm và không gian vui chơi, giải trí cho người dân, du khách dịp lễ hội.

Trước đó, tối 23/7, tại bãi biển Mỹ Khê sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn được dàn dựng riêng cho không gian biển. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức sân khấu thực cảnh trên biển, lấy cảnh quan tự nhiên của bãi biển Mỹ Khê làm không gian biểu diễn.

Theo Ban tổ chức, chương trình được xây dựng với hình tượng chủ đạo là cánh buồm vươn ra biển lớn, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Nam-Đà Nẵng thông qua ngôn ngữ âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu.

Nội dung chương trình khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử của xứ Quảng, từ dòng chảy sông Thu Bồn, các làng nghề truyền thống, làng chài, thương cảng Hội An đến hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập.

Không gian biểu diễn tận dụng các yếu tố tự nhiên như, biển, sóng, gió và đường chân trời, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng nhằm tạo nên trải nghiệm nghệ thuật ngoài trời.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22-26/7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực, trải nghiệm biển.

Thông qua các hoạt động này, thành phố kỳ vọng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách và góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%, chiếm 52,8% tổng lượng khách lưu trú.

Sức hút của điểm đến Đà Nẵng tiếp tục được duy trì và nâng cao, nhờ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng đường bay quốc tế cùng việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và các lễ hội./.

Ngày hội Diều sáo, Diều nghệ thuật Đắk Lắk năm 2026: Điểm hẹn mùa Hè Ngày hội không chỉ giới thiệu những loại hình thể thao, giải trí ngoài trời độc đáo mà còn là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa phong phú của Đắk Lắk tới du khách.