Quảng Ninh: Lễ hội Xuống đồng tôn vinh truyền thống khai hoang vùng Hà Nam

Ngày 19/7, tại Khu di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra Lễ hội Xuống đồng năm 2026. Đây là một trong những lễ hội lớn của vùng đảo Hà Nam và được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Không chỉ là nghi lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lễ hội còn góp phần tôn vinh truyền thống quai đê lấn biển, khai hoang lập ấp của các bậc Tiên Công và quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đảo Hà Nam.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc Trần Mạnh Thắng nhấn mạnh, lễ hội là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa quan trọng của địa phương, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 và chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Phong Cốc, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc Ngô Đình Dũng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, đây là ngày hội lao động sản xuất đầy khí thế của cư dân đảo Hà Nam, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nghi lễ tế yết của lễ hội. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, quảng bá và khai thác hiệu quả giá trị của di sản, đưa lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo truyền thống, Lễ hội Xuống đồng bắt nguồn từ tục "hạ điền" và "thượng điền" của cư dân vùng Hà Nam, được tổ chức trước vụ cấy lúa mùa.

Qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng, phản ánh quá trình chinh phục thiên nhiên, quai đê lấn biển, khai hoang lập làng của các thế hệ cư dân nơi cửa sông Bạch Đằng.

Bên cạnh các nghi thức truyền thống, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như hội thi cấy, bơi thuyền chải, bơi sào trên sông Cửa Đình cùng nhiều trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và thu hút đông đảo du khách.

Tham dự lễ hội, bà Lê Thị Gái, người dân phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh), chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng tham gia Lễ hội Xuống đồng. Đây không chỉ là dịp cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mà còn là cơ hội để con cháu hiểu hơn về công lao của các bậc Tiên Công và truyền thống quê hương."

Phần thi bơi thuyền sào trong lễ hội xuống đồng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ông Bùi Huy Biền, phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bày tỏ: "Những năm gần đây lễ hội được tổ chức ngày càng quy mô, bài bản hơn nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. Tôi mong lễ hội tiếp tục được bảo tồn để thu hút thêm nhiều du khách, góp phần phát triển du lịch và nâng cao đời sống người dân; đồng thời thế hệ trẻ sau này sẽ duy trì và phát triển lễ hội hơn nữa để người dân, du khách trong và ngoài nước biết đến.”

Những năm qua, cùng với công tác bảo tồn, Quảng Ninh và phường Phong Cốc đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Xuống đồng trên nhiều phương tiện, đồng thời phối hợp xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Đình Cốc-Miếu Cốc là Di tích quốc gia đặc biệt.

Các hoạt động được kỳ vọng tạo động lực để phát huy hiệu quả giá trị di sản, phát triển du lịch văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương.

Theo Ban tổ chức, vùng Đảo Hà Nam xưa kia là một bãi triều lớn ở cửa sông Bạch Đằng. Khi nước triều lên, cả bãi bồi ngập nước mênh mông, chỉ nổi lên một số đượng đất cao trên triều.

Đến thời vua Lê Thái Tông, niên hiệu Thiệu Bình, năm 1434 có nhiều nhóm Tiên Công, trong đó có 17 vị Tiên Công từ kinh thành Thăng Long xuôi theo dòng sông Hồng đến vùng đất bãi triều quai đê, lấn biển, khai hoang lập làng.

Vùng đảo Hà Nam trước đây có 8 xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường sáp nhập còn 2 phường Phong Cốc và Liên Hòa, với 34km đê biển bao quanh, dân số khoảng trên 6 vạn người. Đây là vùng đất quan trọng trong sự phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên./.

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