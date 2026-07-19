Việt Nam là khách mời danh dự tại lễ hội đa văn hóa ở Đức

Ngày 18/7, cộng đồng người Việt Nam tại bang Bavaria (Bayern), miền Nam nước Đức, đã tham dự Lễ hội Mùa Hè đa văn hóa Augsburg 2026 với tư cách khách mời danh dự, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường giao lưu nhân dân.

Lễ hội diễn ra tại thành phố Augsburg - thành phố cổ xinh đẹp lớn thứ ba của bang Bavaria - với sự tham gia của hơn 20 gian hàng đại diện cho nhiều quốc gia, tôn vinh sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy giao lưu giữa các cộng đồng đang sinh sống tại địa phương.

Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với các món ăn truyền thống như nem cuốn, chả giò, bún chả cùng hình ảnh áo dài, nón lá và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc. Những hoạt động này góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa cộng đồng người Việt với người dân Đức và bạn bè quốc tế.

Chương trình do Tạp chí Hương Việt phối hợp với Hội Việt-Đức tại Schwaben và Hội Người Việt Nam tại Freising (bang Bavaria) tổ chức.

Ông Martin Schenkelberg (đội nón), Trưởng Ban Hội nhập và Xã hội thành phố Augsburg tham quan gian hàng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến tham quan gian hàng Việt Nam, bà Claudia Roth, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, và ông Martin Schenkelberg, Trưởng Ban Hội nhập và Xã hội thành phố Augsburg, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt trong việc quảng bá văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với Đức. Hai vị khách cũng bày tỏ ấn tượng về các món ăn truyền thống và nét đẹp văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, cho biết lễ hội là dịp để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và chủ động hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác châu Âu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Phạm Khánh Nam, đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh một quốc gia năng động, giàu bản sắc văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác châu Âu, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững.

Những hoạt động giao lưu như vậy cũng góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng thuận lợi để Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và EU phát triển thực chất và bền vững.

Tiết mục biểu diễn của cộng đồng người Việt được vinh danh tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự hiện diện của Việt Nam tại Lễ hội Mùa Hè đa văn hóa Augsburg 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Đức cũng như các đối tác quốc tế./.

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