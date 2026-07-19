Iran cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân, cảnh báo chiến dịch tấn công toàn diện

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cáo buộc Mỹ đã nã nhiều vật thể vào công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhoveyn ở Tây Nam nước Cộng hòa Hồi giáo vào rạng sáng 19/7.

​

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân.

Tehran cảnh báo nối lại chiến dịch tấn công toàn diện.

Xung đột tại Mali diễn biến phức tạp.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.