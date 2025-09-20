Học làm diều dó cùng nghệ nhân làng diều truyền thống Bá Dương Nội

Các bạn trẻ trong nhóm Hà Nội trải nghiệm mới đã tổ chức workshop Diều Giấy Dó cùng nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết, một trong những người giữ hồn nghề diều giấy dó của làng Bá Dương Nội, Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ cánh diều sáo truyền thống hàng ngàn năm tuổi của ông cha ta, tại Hà Nội, các bạn trẻ trong nhóm Hà Nội trải nghiệm mới đã tổ chức workshop Diều Giấy Dó cùng nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết, một trong những người giữ hồn nghề diều giấy dó của làng Bá Dương Nội, Hà Nội.

Workshop mang đến cho người tham gia những trải nghiệm độc đáo và góc nhìn mới lạ về thú chơi diều truyền thống.

Người tham gia được chiêm ngưỡng những cánh diều cong như vành trăng khuyết cùng những bộ sáo độc đáo, âm thanh trong trẻo, du dương được chế tác một cách vô cùng tỉ mỉ và khéo léo; lắng nghe những câu chuyện thú vị từ nghệ nhân trong nghề và tự tay làm nên cánh diều của riêng mình./.