Phố Hàng Mã “khoác áo mới” rực rỡ sắc màu đón Tết Trung thu

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều người dân và du khách đã tới check-in với sắc màu lung linh từ những món đồ trang trí khắp các góc phố.

Dù còn gần một tháng nữa mới chính thức đến Tết Trung thu, nhưng tại Hà Nội, không khí của ngày lễ đã hiện hữu trên từng con phố. Đặc biệt, tại Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm – con phố được coi là trung tâm của mùa lễ hội, sắc đỏ, vàng rực rỡ của đèn lồng, mặt nạ, đầu lân đã khiến nơi đây như ‘lên đồ’ sớm. Sự náo nhiệt, rộn ràng kéo mọi người đến để mua sắm, vui chơi và cảm nhận hương vị Trung thu đang đến gần.

Những ngày này, dạo quanh con phố rực rỡ sắc màu Trung thu, dễ dàng bắt gặp các gian hàng đã trưng bày đủ loại sản phẩm. Từ đèn ông sao, trống ếch, mặt nạ giấy bồi – những món đồ gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ cho đến những sản phẩm hiện đại như đèn nhựa phát sáng, đồ chơi điện tử đầy màu sắc. Sự đan xen này tạo nên một bức tranh sống động về Trung thu xưa và nay ngay giữa lòng phố cổ./.