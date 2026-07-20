Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Sau gần 60 năm nằm lại chiến trường Quảng Trị, hai hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập Sư đoàn 968, Quân khu 4 tìm thấy cùng nhiều di vật, mở thêm hy vọng xác định danh tính và đưa các anh trở về.

Sau gần sáu thập kỷ nằm lại giữa chiến trường Quảng Trị, hai hài cốt liệt sĩ đã được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 tìm thấy tại làng Phú Ngạn, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Kết quả có được sau nhiều ngày khảo sát thực địa, kết hợp nguồn tin từ các cựu chiến binh và nhân dân địa phương. Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 50-60cm, cùng nhiều di vật như bao tử sĩ, cúc áo, thắt lưng bộ đội…

Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ. Hiện các hài cốt được đưa về Nhà văn hóa học tập cộng đồng làng Phú Ngạn để đồng đội và nhân dân dâng hương trước khi tiếp tục giám định, xác minh danh tính.

Lực lượng tìm kiếm của Sư đoàn 968 vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với mong muốn đưa thêm những người lính còn nằm lại chiến trường trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm xa cách./.

