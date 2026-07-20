Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị: Học tập và làm theo Bác phải chuyển mạnh từ "phương pháp" sang "thực hành"

Chỉ thị 07 nhấn mạnh yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới."

Để làm rõ các quan điểm chỉ đạo nói trên, Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện với Tiến sỹ Ngô Vương Anh, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ phương pháp chuyển mạnh sang thực hành

- Thưa ông, Chỉ thị số 07 đã nêu ra những vấn đề mới như thế nào trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày nay?

Tiến sỹ Ngô Vương Anh: Chỉ thị 07 là sự kế thừa và phát triển các chỉ thị trước đó đã được Bộ Chính trị ban hành trong các khóa trước.

Chỉ thị 07 nhấn mạnh yêu cầu: Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đòi hỏi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân.

Tiến sỹ Ngô Vương Anh, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Đảng lãnh đạo bằng đường lối đúng đắn và bằng sự tiên phong thực hiện đường lối của cán bộ, đảng viên. Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là học tập tinh thần nêu gương, học tập đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, vì dân, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ tư tưởng và sự nghiệp của Người.

Chỉ thị 07 chỉ rõ: Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan toả trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Đạo đức công vụ cần gắn liền với kỷ luật thực thi.

Khía cạnh mới được Chỉ thị 07 nhấn mạnh là: Đổi mới công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo khi xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số về học tập và thực hành, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra; bảo đảm phù hợp với các đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số và cả khối kiều bào, phù hợp với các địa phương, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá và công khai kết quả thực hiện.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ẩn chứa những phẩm chất trí tuệ, tư tưởng, phong cách cao đẹp của một bậc vĩ nhân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

- Theo ông, việc bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang gặp những thách thức như thế nào?

Tiến sỹ Ngô Vương Anh: Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nền tảng tư tưởng của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh được tôn vinh và học tập, làm theo. Nhưng chủ đề đó cũng là đối tượng tập trung chống phá của các thế lực thù địch. Điều này đặt ra vấn đề bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh chống lại các luận điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới của thế giới toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng 4.0.

Các thế lực thù địch triệt để chống lại chủ trương này và sử dụng các công cụ truyền thông trên các nền tảng công nghệ để vu khống tư cách, bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về cuộc vận động học tập tư tưởng, làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và các thiết bị đầu cuối cầm tay thì cuộc chống phá bằng các thông tin xấu, độc chủ yếu diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số đối tượng sử dụng công nghệ chỉnh sửa, cắt ghép tài liệu, tranh ảnh, phim tư liệu… để ngụy tạo những câu chuyện bịa đặt hoang đường, tuyên truyền những quan điểm chống phá. Cách thức thường được sử dụng là “trộn lẫn,” đan cài thật-giả để hạ thấp, bóp méo, xuyên tạc bản chất cách mạng, khoa học, sáng tạo, nhân văn của Tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ những giá trị đạo đức, tác phong, uy tín, sự nghiệp và hình ảnh của Bác... Mục đích cuối cùng là nhằm “hạ bệ thần tượng.”

Đối diện với hiện trạng phức tạp đó, trước hết, mỗi công dân cần nhận thức rõ trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, gắn việc học tập, thực hành theo đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc trong các công việc cụ thể của mình. Từ đó hình thành và thực hiện các chuẩn mực văn hóa, từng người đều góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi viết " Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới." (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mặt khác, cần tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Học tập, thực hành theo tấm gương Hồ Chí Minh, trước hết cần học bản lĩnh và tư duy đổi mới để vận dụng trong từng công việc hàng ngày của mỗi người với tinh thần: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

Tuyên truyền theo hướng vừa 'xây' vừa 'chống'

- Trước thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, theo ông thì vai trò của truyền thông có ý nghĩa thế nào trong việc phủ xanh thông tin tích cực, lan tỏa những điển hình học tập và thực hành theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Tiến sỹ Ngô Vương Anh: Hệ thống báo chí-truyền thông của Đảng đóng vai trò chủ lực trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai các giải pháp về tổ chức, lực lượng - cả về nội dung, hình thức, phương tiện truyền tải, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò tích cực đó cần tiếp tục được phát huy.

Về mặt nội dung, các bài viết trên báo in, báo điện tử, các chương trình của báo nói, báo hình cần nêu và chứng minh thuyết phục các luận điểm bảo vệ tư tưởng và hình ảnh Hồ Chí Minh có tính lý luận sắc sảo, có tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Cũng để tăng tính thuyết phục, nội dung thông tin cần được truyền tải bằng văn phong mềm mại, ngôn ngữ sinh động và hình ảnh chân thực.

Đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. (Ảnh: Phan Huy/TTXVN)

Về mặt loại hình/phương thức tuyên truyền bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh, cần đa dạng hóa và thống nhất phối/kết hợp các loại hình báo chí đa phương tiện và mạng xã hội để bám sát các luồng thông tin, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, giải tỏa dư luận xấu.

Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, việc đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin là điều bắt buộc. Với sự trợ giúp của công nghệ, các tác giả, các tòa soạn có thể sáng tạo phát triển những ý tưởng thể hiện mới cho nội dung những sản phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh vốn khô khan, nặng tính lý luận, nặng tính học thuật trở nên sinh động, hấp dẫn, dễ cảm nhận, dễ tiếp thu.

Về nguồn nhân lực, cần tuyển chọn, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất cho những người làm báo mảng chính trị-nội chính có bản lĩnh chính trị vững, có trình độ lý luận cao, có khả năng luận chiến thuyết phục và có dũng khí đấu tranh. Bên cạnh lựa chọn, bồi dưỡng phẩm chất cho đội ngũ những người làm báo chính trị là rèn luyện kỹ năng công nghệ để có thể dễ dàng ứng biến trên các “mặt trận” khác nhau.

Học tập và làm theo Bác, các tổ chức tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động trồng cây gây rừng, tạo mảng xanh đô thị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cùng với xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh phải xây dựng được đội ngũ cộng tác viên chặt chẽ và “thiện chiến” là các chuyên gia nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên từng lĩnh vực chuyên sâu để có thể kịp thời thẩm định thông tin nhiễu loạn và đưa ra các luận điểm phản bác bằng những luận chứng, luận cứ vững chắc, có tính khoa học và logic chặt chẽ không thể bác bỏ.

Mặt khác, các cơ quan chức năng không thể sao lãng việc nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn, hành động của các thế lực phản động, thù địch để chủ động phát hiện và dự báo sớm những diễn biến phát triển của tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, phương án đấu tranh trên tất cả các hướng, các mũi tấn công, không để xảy ra tình trạng bị động đối phó với những thông tin sai lạc, vu khống. Công tác phát hiện âm mưu, cập nhật hoạt động của các thế lực thù địch để từ đó kịp thời đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp và hiệu quả có vai trò rất quan trọng trước khi tiến hành các hoạt động đấu tranh với các tình huống cụ thể.

Bên cạnh chủ đề “chống” cần đồng thời nhấn mạnh chủ đề “xây.” Thông tin báo chí phải kết hợp tốt giữa hai mặt biện chứng của vấn đề “xây” và “chống” - “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu,” lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Báo chí-truyền thông cần tích cực biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tốt trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh với hiệu ứng lan tỏa, tạo dư luận xã hội lành mạnh về việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Làm tốt việc biểu dương những việc tốt, những tấm gương tốt học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là câu trả lời xác đáng đối với những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử chống phá.

Tiếc mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

- Cùng với sự phát triển của không gian mạng, các cán bộ, Đảng viên ngày nay cần thể hiện văn hóa ứng xử như thế nào, thưa ông?

Tiến sỹ Ngô Vương Anh: Biện pháp cơ bản được Chỉ thị 07 quán triệt là: Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Trước dòng thác thông tin, thật-giả lẫn lộn, điều lưu ý trên vô cùng quan trọng, đòi hỏi bản lính của mỗi cán bộ Đảng viên cũng như mọi công dân có trách nhiệm. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”; “không nên nói ẩu”; “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”... Đó cũng là những điều hôm nay vẫn cần luôn ghi nhớ. Trước khi click chuột, like, share bất cứ điều gì người đọc phải có trách nhiệm kiểm chứng thông tin và tuyệt đối không để “hiệu ứng đám đông” cuốn hút.

Khi bảo vệ tư tưởng và cả sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần chống lại lối ca tụng quá lố những điều không có thật. Điều này trái với tinh thần, phong cách giản dị, khiêm tốn của Người và “làm mồi” cho các thế lực thù địch lợi dụng phỉ báng, gây phản tác dụng tuyên truyền.

Những chuyện nhảm nhí về Chủ tịch Hồ Chí Minh lan truyền trên mạng gây hại rất lớn cho hình ảnh của Người, đặc biệt với giới trẻ chưa có đủ quá trình tích lũy dữ liệu lịch sử và bản lĩnh để chọn lọc thông tin trên trông gian số.

Bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nhận diện, đấu tranh với những sự xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ sự thật và để sự tôn vinh luôn chính đáng là việc cần làm với những người có hiểu biết và chính trực. Đó cũng là trách nhiệm của những người làm báo và hệ thống báo chí cách mạng nói chung.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành sức mạnh nội sinh của đô thị mang tên Bác Từ khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, những giá trị ấy trở thành nguồn lực nội sinh, tạo bản sắc riêng của thành phố mang tên Bác.