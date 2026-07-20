Quân và dân Tuyên Quang chung sức xây dựng đường tuần tra biên giới

Chiều 20/7, Ủy ban Nhân dân xã Tùng Vài (tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành giai đoạn 1 tuyến đường tuần tra biên giới lên các cột mốc 307, 308, 309 tại thôn Thèn Ván.

Tuyến đường có tổng chiều dài 2.600m, được khởi công ngày 20/5/2026. Sau hai tháng thi công, giai đoạn 1 của công trình đã hoàn thành việc mở toàn tuyến và đổ bêtông được 2.000m, mặt đường rộng 1m, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý và bảo vệ biên giới.

Công trình được triển khai tại khu vực núi đá hiểm trở, nhiều đoạn nằm trên sườn núi dốc, việc vận chuyển vật liệu và thi công gặp nhiều khó khăn. Một số vị trí phải đào, phá đá để mở nền đường.

Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đã tham gia phát dọn mặt bằng, vận chuyển vật liệu, san gạt nền đường và đổ bêtông.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuần tra trên tuyến đường mới được bêtông hóa dẫn lên các cột mốc 307, 308, 309. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đơn vị đã hỗ trợ 450 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng. Sự chung tay của các lực lượng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện tuyến đường tuần tra nối các cột mốc biên giới.

Theo Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, công trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Tuyến đường cũng thể hiện sự gắn bó quân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và hiệu quả của việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bí thư Đảng ủy xã Tùng Vài Hạng Dương Thành cho biết việc hoàn thành giai đoạn 1 là kết quả của sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Đây là cơ sở để xã tiếp tục huy động nguồn lực, hoàn thiện những đoạn còn lại của tuyến đường.

Tuyến đường được đưa vào sử dụng không chỉ nâng cao khả năng cơ động của lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới mà còn tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển vật tư, hàng hóa, phát triển sản xuất, góp phần cải thiện đời sống tại khu vực biên giới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Tùng Vài nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026)./.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang Phùng Tiến Quân trao quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tùng Vài. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng đồng hành xây dựng nông thôn mới vùng biên Cán bộ, chiến sỹ biên phòng cùng người dân Tuyên Quang chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vùng biên giới.