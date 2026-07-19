Giữ vững trận địa niềm tin trong kỷ nguyên số

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những quyết sách lớn hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa hai dấu mốc 100 năm. Trong bối cảnh ấy, công tác chính trị, tư tưởng trở thành điều kiện tiên quyết để tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển và giữ vững niềm tin của nhân dân.

Sáu tháng đầu năm 2026 là hàng loạt nhiệm vụ trọng đại được triển khai đồng thời. Đó là đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai các nghị quyết chiến lược.

Khối lượng công việc rất lớn, trong khi môi trường thông tin ngày càng phức tạp với những tác động từ “chiến tranh nhận thức” trên không gian mạng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố nhận thức trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và giữ vững niềm tin của nhân dân. Bởi suy cho cùng, mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều quy về một mục tiêu tối thượng, là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của “thế trận lòng dân,” là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.

Nếu trước đây, thách thức trên mặt trận tư tưởng chủ yếu đến từ những luận điệu xuyên tạc theo cách thức truyền thống thì nay AI và không gian số đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức lan truyền thông tin. Thông tin đúng - sai, thật - giả đang đan xen lẫn lộn. Tin giả có thể lan truyền chỉ trong vài phút, trong khi để kiểm chứng và đính chính thường là chậm hơn nhiều. Vì thế, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng không còn diễn ra theo từng đợt, từng vụ việc, mà là thường xuyên, liên tục theo từng giờ, từng phút.

Chính trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên, lĩnh vực vốn được xem là khó lượng hóa này được đặt trong khuôn khổ có mục tiêu, có tiêu chí đánh giá và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, từng người đứng đầu. Và điều hết sức quan trọng là công tác tư tưởng phải có kết quả cụ thể, có sản phẩm cụ thể và được đo đếm bằng hiệu quả thực tế.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu công tác chính trị, tư tưởng được triển khai chủ động thì ở đó, các chủ trương lớn của Đảng đều nhận được sự đồng thuận cao. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra thành công với 99,68% cử tri tham gia bỏ phiếu, phản ánh niềm tin và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với những quyết sách lớn của đất nước.

Việc tổ chức các hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết quan trọng của Đảng không chỉ là sự truyền đạt mà còn tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần Nghị quyết vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hoàn thành 13 trong số 26 đề án, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 văn bản quan trọng, trong đó có Quy định số 19-QĐ/TW.

Những kết quả đó không chỉ phản ánh khối lượng công việc rất lớn, mà còn cho thấy công tác chính trị, tư tưởng đang chuyển biến mạnh từ xử lý vụ việc sang tham mưu chiến lược, gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước.Thực tiễn cũng cho thấy, nơi nào cung cấp chậm thông tin, né tránh những vấn đề dư luận quan tâm thì dễ dẫn đến khoảng trống để tin giả, tin thất thiệt len vào. Vì vậy, yêu cầu hiện nay không chỉ là tuyên truyền nhanh hơn, mà còn phải dự báo chính xác hơn; không chỉ là phản bác tin sai trái mà còn phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tạo dòng thông tin đáng tin cậy để định hướng dư luận.

Đảng viên sử dụng ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử.” (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những đột phá của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Việc hình thành hệ sinh thái số, bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng bản đồ số nhận diện các “vùng lõm” về tư tưởng đang giúp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và phản ứng nhanh trước các vấn đề phát sinh. Đến nay, 97,62% đảng viên thường xuyên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, 100% tổ chức đảng thực hiện đăng ký sinh hoạt, gửi báo cáo và đánh giá chất lượng sinh hoạt trên hệ thống điện tử.

Tuy nhiên, công nghệ cũng chỉ là công cụ. Quan trọng nhất vẫn là con người. Không một nền tảng số nào có thể thay thế sự gần dân, hiểu dân và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ. Muốn giữ vững niềm tin xã hội thì trước hết người cán bộ phải nói đúng, làm đúng và làm hiệu quả để dân thấy, dân tin, nghe theo và đồng hành. Khi chủ trương được hiện thực bằng các kết quả cụ thể thì thông tin sai trái sẽ khó có đất sống.

Như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: “Niềm tin mới là tuyến phòng thủ cuối cùng, là “vùng cấm” mà không một thế lực nào được phép xâm phạm.”

Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời đại số. Thay vì chỉ xử lý thông tin khi sự việc đã xảy ra, thì phải chủ động nắm bắt tâm tư, dự báo xu hướng dư luận và giải quyết từ sớm những vấn đề có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Nghĩa là, phải từ “quản lý thông tin” sang chủ động “quản trị niềm tin xã hội.”

Nhìn rộng hơn, yêu cầu đổi mới công tác chính trị, tư tưởng hôm nay không chỉ xuất phát từ những biến động của môi trường thông tin, mà còn từ chính khát vọng phát triển của đất nước. Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu lớn, đó là đến năm 2035 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Muốn hiện thực hóa các hoài bão ấy, đất nước cần rất nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực quan trọng là sự thống nhất về ý chí, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân.

Từ nay đến cuối năm, cả hệ thống chính trị phải rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khoảng 11,9% nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Mỗi chủ trương lớn càng cần được tuyên truyền, giải thích sớm và rõ, mỗi chính sách mới càng cần được tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả và những băn khoăn của người dân phải được lắng nghe và giải quyết ngay từ cơ sở. Và khi nói đi đôi với làm trong hành động của cả hệ thống chính trị sẽ hình thành sự đồng thuận xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.” Đến hôm nay, lời dạy ấy vẫn là cốt lõi của công tác chính trị, tư tưởng. Khi mọi chủ trương đều hướng tới lợi ích của nhân dân, được nhân dân hiểu, nhân dân tin và đồng lòng thực hiện thì đó chính là sức mạnh lớn nhất để đất nước vượt qua mọi khó khăn, hiện thực hóa khát vọng phát triển.Ở đâu giữ được lòng dân, ở đó giữ được tất cả./.

Giữ thế chủ động củng cố niềm tin xã hội Trong bối cảnh bùng nổ các nền tảng truyền thông trực tuyến, các nội dung sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc ngày càng được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, hấp dẫn và dễ tiếp cận.