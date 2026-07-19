Đối ngoại mở rộng không gian phát triển đất nước

Đối ngoại Việt Nam đang tiếp tục có những chuyển động mới. Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Những hoạt động diễn ra thời gian qua cho thấy đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng đang đi vào cuộc sống, khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên,” bên cạnh quốc phòng, an ninh.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis mới đây không chỉ là củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trọng tâm của cuộc gặp là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA; tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác về kinh tế biển, logistics, đóng tàu, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ và nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước. Quan hệ chính trị giữa hai nước đang được chuyển thành những chương trình hợp tác có khả năng tạo thêm tăng trưởng cho mỗi quốc gia.

Song song với quan hệ song phương, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong quan hệ ASEAN-EU. Là nước điều phối quan hệ kinh tế ASEAN-EU, đồng thời là một trong số ít quốc gia ASEAN đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU và tham gia Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Việt Nam đang chủ động thúc đẩy hợp tác về kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và thương mại. Đó cũng là yêu cầu mà Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra là không chỉ tham gia các cơ chế hợp tác, mà phải từng bước góp phần định hình những không gian hợp tác mới.

Quan hệ hữu nghị với Mauritania - một quốc gia châu Phi, cũng cho thấy rất rõ hướng đi của đối ngoại Việt Nam hiện nay. Hai bên không chỉ trao đổi về tình hữu nghị, mà còn hướng sự hợp tác vào những lĩnh vực mà mỗi nước có thế mạnh và có nhu cầu như nông nghiệp, viễn thông, khai khoáng, dầu khí, giáo dục, y tế và nuôi trồng thủy sản. Cách làm này vừa làm sâu sắc thêm quan hệ, vừa tạo thêm cơ hội cho phát triển của hai nước.

Điều đó cũng thể hiện rõ ở các địa phương. Làm việc với tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu địa phương này phải phát huy lợi thế cửa khẩu, phát triển mạnh logistics, thương mại biên giới, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và cửa khẩu thông minh. Nửa đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 57,69 tỷ USD, tăng 42%, chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch cả nước. Những con số ấy cho thấy khi khai thác tốt lợi thế đối ngoại thì cửa khẩu không chỉ là nơi thông quan hàng hoá mà còn trở thành điểm kết nối thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Hệ thống sang tải hàng hóa Container trong bãi xe Xuân Cương thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Tại những địa bàn biên giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và hợp tác đã trở thành công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Như tại Đắk Lắk, Mặt trận hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri (Campuchia) tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn mới, mở rộng phối hợp từ bảo vệ đường biên, cột mốc đến phát triển kinh tế cửa khẩu, giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực và chăm lo an sinh vùng biên. Chỉ trong giai đoạn vừa qua, các cấp đã tổ chức 125 cuộc tuyên truyền với hơn 7.530 lượt người tham gia, góp phần củng cố nhận thức, tăng cường đồng thuận và giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Đối với những vấn đề quốc tế và khu vực, Việt Nam tiếp tục cùng các đối tác khẳng định lập trường nhất quán là giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Kiên định nguyên tắc đó cũng là vừa giữ vững môi trường hoà bình để phát triển đất nước, đồng thời, góp phần củng cố lòng tin và sự ổn định trong khu vực.

Đây chính là tinh thần “giữ nước từ sớm, từ xa” và không chỉ thể hiện trong những vấn đề an ninh truyền thống. Đó cũng là lý do vì sao Đảng đã xác định đối ngoại phải đứng ở tuyến đầu và không chỉ là nhiệm vụ của ngành ngoại giao. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực lực như cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng. Chiêng có tốt thì tiếng mới vang xa,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã nhấn mạnh thêm: “Bằng việc làm tốt công việc của mình, từng bộ, ngành, địa phương cũng là góp phần xứng đáng vào công tác đối ngoại.”

Thực tiễn cũng đã chứng minh điều đó. Một địa phương cải cách thủ tục hành chính tốt sẽ thu hút nhà đầu tư. Một doanh nghiệp làm ăn bài bản và biết giữ chữ tín sẽ nâng vị thế của hàng hóa Việt Nam. Một trường đại học đào tạo tốt sẽ mở rộng hợp tác quốc tế. Mỗi việc làm tốt đều có thể góp phần làm nên uy tín của đất nước.

Trại hè Việt Nam 2026 là minh chứng sinh động. Hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng đi gần 1.500 km xuyên đất nước để tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Từ những hoạt động như thế, tình yêu quê hương được bồi đắp, tạo thêm nguồn lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu tham gia Trại hè Việt Nam tham quan không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đối ngoại nhân dân cũng được triển khai bằng những việc làm rất thiết thực. Từ hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 73 năm cuộc tiến công pháo đài Moncada của Cuba, đến 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile, điểm nhấn là mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ.

Vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến công dân Ấn Độ vừa qua cũng cho thấy cách ứng xử đầy trách nhiệm của Việt Nam. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương trong cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân và phía Ấn Độ. Cách ứng xử này góp phần làm nên uy tín của một nền ngoại giao nhân văn và trách nhiệm.

Những hoạt động đối ngoại diễn ra trong tuần qua cho thấy đường lối đối ngoại Đại hội XIV đang từng bước đi vào cuộc sống. Từ đối ngoại cấp cao, ngoại giao kinh tế, đối ngoại địa phương, đối ngoại nhân dân đến việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế, mục tiêu đều hướng đến giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế đất nước.

Đó cũng là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng. Mọi hoạt động đều phải phục vụ sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Khi mỗi hoạt động đối ngoại đều mang lại thêm một cơ hội hợp tác, một thị trường mới, một nguồn lực mới hay thêm một người bạn tin cậy, thì đường lối đối ngoại Đại hội XIV thực sự được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể./.

Nâng tầm đối ngoại, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định vị trí của đối ngoại trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, gắn chặt hơn với xây dựng “sức mạnh mềm” và giá trị Việt Nam.