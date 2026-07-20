Đưa hai liệt sĩ trở về sau hơn 70 năm nằm lại trên đỉnh đèo Pha Đin

Sau hơn 70 năm nằm lại trên đỉnh đèo Pha Đin, hai hài cốt liệt sĩ được lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên quy tập, đưa về an táng và giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính.

Sau hơn 70 năm nằm lại giữa núi rừng trên đỉnh đèo Pha Đin, hai hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tìm thấy.

Quá trình khai quật phát hiện nhiều di vật và cả hai hài cốt đều đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, hài cốt được các chiến sĩ trang trọng đưa xuống núi, chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập để tổ chức lễ truy điệu, an táng và tiếp tục giám định ADN nhằm xác định danh tính.

Việc quy tập không chỉ đưa các anh trở về với đất mẹ mà còn mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ còn nằm lại trên mảnh đất Điện Biên./.