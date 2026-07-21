Cháy xe khách lúc rạng sáng làm 7 người tử vong tại Đồng Nai

Sáng 21/7, lãnh đạo xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua địa bàn khiến 7 người tử vong.

Rạng sáng 21/7, một vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai), đã khiến 7 người tử vong.

Sáng 21/7, lãnh đạo xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 50E-447.XX lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới khu vực ngã ba Sông Thao (vị trí cách cây xăng chỉ 100m), chiếc xe lao vào lan can sắt bên phải đường theo hướng Bắc-Nam. Sau va chạm, lửa bùng phát từ đầu xe và nhanh chóng lan khắp phương tiện.

Một số hành khách đã kịp thời thoát ra, trong khi đó nhiều người còn mắc kẹt. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, song chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và xác minh danh tính nạn nhân./.