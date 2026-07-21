Đắk Lắk: Ân tình gửi trao cho người ở lại

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Từ việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao sinh kế, thăm hỏi thường xuyên đến sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã góp phần giúp nhiều gia đình chính sách vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Điểm tựa cho những gia đình chính sách

Trong căn nhà nhỏ rộng khoảng 40 m2 tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), cụ bà Lê Thị Thanh (sinh năm 1949) lặng lẽ sống một mình. Chồng bà là liệt sỹ Nguyễn Thế Cang, hy sinh năm 1973 trong lúc làm nhiệm vụ. Năm 1992, từ quê hương Quảng Nam (cũ), bà theo con vào Đắk Lắk lập nghiệp. Thế nhưng, người con trai duy nhất cũng đã qua đời cách đây 11 năm.

Được sự quan tâm của Nhà nước, năm 2003, gia đình bà được hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng nhà ở theo chương trình dành cho người có công. Sau hơn hai thập kỷ, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, nhiều hạng mục hư hỏng. Địa phương đang hoàn tất thủ tục đề xuất hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới cho bà.

Gần 80 tuổi, lại mắc bệnh ung thư phổi, sức khỏe yếu, cuộc sống của bà Thanh chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng mỗi tháng dành cho thân nhân liệt sỹ. Với bà, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương là nguồn động viên lớn. Những ngày này, bà Thanh lại càng vui hơn khi được các cấp, ngành cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên tại cơ sở đến thăm hỏi, động viên.

Em Phạm Thị Ngọc Sáng, Bí thư Chi đoàn thôn 6 cho biết, hưởng ứng các hoạt động tri ân người có công do địa phương phát động, đoàn viên thanh niên đã tổ chức thăm hỏi, giúp dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực.

“Chúng em chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ và mong muốn góp sức nhỏ để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc,” em Sáng chia sẻ.

Cũng tại xã Ea Súp, thương binh Lê Văn Sấy (sinh năm 1948) là một trong những trường hợp được hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống. Nhập ngũ năm 1966, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Đến năm 1971, ông bị thương khi làm nhiệm vụ, mất một phần ba chân phải và được xác định là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 79%.

Trở về cuộc sống đời thường, năm 2002, ông rời quê hương Cao Bằng (cũ), theo con vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Do ảnh hưởng chiến tranh, sức khỏe yếu, ông hay đau ốm. Các con cũng phải thường xuyên túc trực hỗ trợ, chăm sóc ông nên cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Thương binh Lê Văn Sấy (79% thương tật) tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được con gái nuôi dưỡng, chăm sóc. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Để hỗ trợ cho người có công, năm 2025, ông được địa phương hỗ trợ 32 triệu đồng để sửa chữa căn nhà xuống cấp. Trước đó, gia đình cũng được hỗ trợ hai con bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, bò đã sinh thêm ba con, tạo nguồn sinh kế giúp gia đình từng bước cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Sự hỗ trợ về nhà ở và sinh kế đã tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên. Gia đình rất biết ơn sự quan tâm của các cấp, ngành và sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, anh Hoàng Văn Ét, con rể ông Sấy chia sẻ.

Theo bà Đặng Thị Nhanh Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Ea Súp, xã hiện có 95 đối tượng chính sách, kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng trên 300 triệu đồng.

Địa phương luôn bám sát từng hộ gia đình để nắm bắt nhu cầu, kịp thời hỗ trợ. Từ năm 2025 đến nay, xã đã hoàn thành việc rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ người có công đủ điều kiện; đồng thời thường xuyên huy động các đoàn thể đến thăm hỏi, giúp sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường và tặng quà tri ân. Đây không chỉ là thực hiện chính sách mà còn là trách nhiệm, tình cảm đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Không riêng xã Ea Súp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026). Tại phường Tân Lập, những ngày này, các đoàn công tác của địa phương đến thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu (sinh năm 1930, tổ dân phố 1A), mọi người đều xúc động khi nghe mẹ nhắc về người chồng là liệt sĩ Nguyễn Phú Kinh và người con trai duy nhất Nguyễn Mạnh Tài, hy sinh khi mới 17 tuổi trong lúc làm nhiệm vụ giao liên. Bản thân mẹ cũng từng tham gia kháng chiến và bị địch bắt tù đày. Hiện, mẹ được cháu là anh Nguyễn Lâm Sơn phụng dưỡng. Anh Sơn cho biết, chính quyền các cấp thường xuyên đến thăm hỏi, thực hiện đầy đủ các chế độ nên gia đình rất cảm ơn và sẽ tiếp tục chăm sóc mẹ chu đáo hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Kiên, trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Tân Lập, phường hiện có 385 đối tượng chính sách, trong đó có 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Cùng với các chế độ trợ cấp được thực hiện đầy đủ, phường duy trì việc thăm hỏi, động viên để các mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Chiểu (sinh năm 1930, tổ dân phố 1A, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) được người thân chăm sóc tại gia đình. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện quản lý hơn 128.000 hồ sơ người có công, trong đó có hơn 17.000 lượt người hưởng trợ cấp hằng tháng, với kinh phí chi trả trên 52 tỷ đồng mỗi tháng. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 93,88%, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 1.544 hồ sơ đối tượng chính sách các loại; giải quyết chế độ đối với 1.502 hồ sơ đủ điều kiện. Thực hiện chế độ điều dưỡng tại nhà đối với người có công, thân nhân liệt sỹ cho hơn 3.000 người.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ năm nay, tỉnh bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Dịp này, tỉnh triển khai hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 42 đối tượng, gồm 22 căn xây mới và 20 căn sửa chữa…

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch về triển khai phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ vào năm 2027. Kế hoạch đặt mục tiêu 100% người có công được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được phụng dưỡng hằng tháng; 100% trợ cấp được chi trả trước ngày 8 hằng tháng; đồng thời hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn trước ngày 27/7/2027.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đồng thời rà soát những trường hợp còn khó khăn, từ đó, yêu cầu địa phương kịp thời đồng hành, hỗ trợ. Qua đây thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” động viên các gia đình phần nào vơi đi mất mát, thể hiện tinh thần Đảng và nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc cho đối tượng người có công với đất nước.

Những ngôi nhà được sửa chữa, những món quà nghĩa tình hay sự hỗ trợ sinh kế không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đó cũng là cách đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực./.

Trao tặng 500 phần quà tới người có công và gia đình chính sách ở Đắk Lắk Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã trao và gửi trao 500 phần quà tới người có công, gia đình chính sách tại Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.