Thiết thực chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách ở Cà Mau

Tỉnh Cà Mau hiện có gần 183.000 người thuộc các đối tượng chính sách, trong đó đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên 21.000 người.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau luôn quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội đã huy động các nguồn lực giúp các gia đình có cuộc sống ổn định.

Nhiều hoạt động thiết thực

Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Cà Mau triển khai.

Cụ thể, ngày 1/7, tại Trường Tiểu học Phong Thạnh (phường Giá Rai), Công an phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và Quỹ Kiến tạo ước mơ (Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG) tổ chức lễ khởi công xây dựng 46 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, với vai trò là cầu nối, Công an tỉnh đã vận động hỗ trợ hơn 7,6 tỷ đồng để xây dựng 46 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và đầu tư xây mới, cải tạo 4 điểm trường trên địa bàn phường Giá Rai, xã Định Thành và xã Gành Hào. Hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia của các đơn vị đồng hành đối với người dân vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh Cà Mau.

Tại xã Trần Văn Thời, trên 200 người dân được khám bệnh và tặng quà tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Hoạt động do Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức. Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30/4 chia sẻ, chuyến về nguồn và hoạt động tình nguyện tại vùng đất cực Nam giàu truyền thống cách mạng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của tập thể Bệnh viện 30/4 trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

"Những liều thuốc, phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm tri ân, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Đồng thời, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tăng cường tình đoàn kết quân dân và lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Tại xã Phong Thạnh, Ðoàn Thanh niên xã đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách. Dù giá trị vật chất phần quà không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với những người đã hi sinh cho Tổ quốc.

“Năm nào đến các dịp lễ, Tết cũng được các cháu Ðoàn Thanh niên xã đến thăm. Tôi rất vui, cảm ơn vì các cháu nhớ và quan tâm đến gia đình. Ðây là sự động viên tinh thần đối với gia đình tôi,” Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai bộc bạch.

Đoàn viên, thanh niên Viettel, khu vực Vĩnh Lợi, thực hiện thay mới bình hoa trên các phần mộ liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ở xã Châu Thới (vùng quê giàu truyền thống cách mạng - nơi có đền thờ Bác Hồ và khu căn cứ Trà Hất) những ngày qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ xã đã phối hợp với cán bộ, nhân viên Viettel khu vực Vĩnh Lợi ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sỹ xã.

Các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như quét dọn khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, thay mới bình hoa trên các phần mộ liệt sĩ và thắp hương tưởng niệm.

Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo anh Nguyễn Tường Duy (Giám đốc Viettel khu vực Vĩnh Lợi), hoạt động là dịp để cán bộ, nhân viên đơn vị bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay về tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tiếp thêm động lực cho các đối tượng chính sách

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho các đối tượng chính sách. Từ việc đảm bảo chế độ, chính sách đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ sinh kế... tất cả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Long chia sẻ thời gian qua, địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hằng năm, Đảng ủy, chính quyền xã đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách. Xã đặc biệt quan tâm những gia đình chính sách còn khó khăn, đưa vào danh sách để giúp đỡ, từ xây dựng nhà ở đến đầu tư phát triển mô hình sinh kế giúp các gia đình vươn lên.

Theo bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, để giúp các gia đình chính sách an cư lạc nghiệp, những năm qua, tỉnh đã xây dựng và hỗ trợ xây dựng hàng chục ngàn căn nhà tình nghĩa, đầu tư hàng trăm tỷ đồng giúp phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, các ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị-xã hội đã huy động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tặng sổ “Tiết kiệm tình nghĩa.”

Con em gia đình chính sách, người có công hoàn cảnh khó khăn được miễn giảm học phí, mua sắm vật dụng, sách vở, tạo điều kiện để đến trường; khi ra trường được tư vấn và trợ giúp tìm việc làm, tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nêu rõ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/71947-27/72026), tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Khởi công xây dựng và phấn đấu hoàn thành 369 nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến.

Cùng với đó, địa phương tổ chức các hoạt động thăm viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang trên địa bàn; tổ chức các các đoàn công tác để thăm gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, người có công, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nghĩa trang và bia ghi danh trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; xây dựng Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại phường Tân Xuyên để làm nơi tưởng niệm và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.

Tiếp nối truyền thống, chăm lo đời sống người có công ở Cần Thơ, Vĩnh Long Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, tri ân gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh trên địa bàn.

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