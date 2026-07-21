Đà Nẵng huy động trên 650 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Tấn Minh cho biết trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, chuyên nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động và kết nối nguồn lực, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo ông Lê Tấn Minh, Hội sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa các địa chỉ nhân đạo nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động, quản lý và sử dụng nguồn lực; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, thúc đẩy sinh kế tự cường và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các cấp Hội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào "Tết Nhân ái", "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và chương trình "Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa."

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu thành lập tổ chức Hội tại 100% xã, phường; phát triển 5.000 hội viên và 5.000 tình nguyện viên hoạt động hiệu quả; bảo đảm 100% cán bộ Hội và tình nguyện viên được đào tạo, tập huấn; trợ giúp 2.500 địa chỉ nhân đạo; nâng giá trị hoạt động công tác xã hội nhân đạo tăng 5% so với nhiệm kỳ trước; trợ giúp thường xuyên và đột xuất khoảng 150.000 lượt người; duy trì tỷ lệ người tham gia hiến máu tình nguyện trên 2% dân số mỗi năm và huy động tổng nguồn lực trên 650 tỷ đồng trong cả nhiệm kỳ.

Ông Lê Tấn Minh cho biết thêm trong nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động nhân đạo, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Tổng giá trị nguồn lực vận động, tiếp nhận và triển khai thông qua các chương trình, dự án, hoạt động nhân đạo đạt hơn 666,6 tỷ đồng, trợ giúp trực tiếp 1.812.278 lượt người.

Nhiều phong trào, chương trình đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó phong trào "Tết Nhân ái" đạt 298% chỉ tiêu bình quân hằng năm; "Tháng Nhân đạo" đạt 141%; cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đạt 111%; chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" đạt 104% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Công tác hiến máu tình nguyện tiếp tục đạt kết quả tích cực với 227.591 đơn vị máu được tiếp nhận, tỷ lệ người dân tham gia hiến máu đạt trên 2,8% dân số./.

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc từ những giọt máu nghĩa tình Từ những đơn vị máu được trao đi, nhiều người bệnh có thêm cơ hội điều trị, nhiều gia đình có thêm hy vọng; những việc làm bình dị ấy góp phần làm cho phong trào hiến máu trở nên thiết thực hơn.

​