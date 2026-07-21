Xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 389/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Thông báo nêu trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,44% (cao hơn so với kịch bản tăng trưởng là 11,38%, đứng số 1 của vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ cấu tăng trưởng chuyển dịch tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,61%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 16,52%; khu vực dịch vụ tăng 9,8%. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,26%).

Thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 52,3%, đạt 53,3% kế hoạch. Khách du lịch đạt 17,6 triệu lượt, tăng 23,3%; doanh thu du lịch đạt 17,96 nghìn tỷ đồng, tăng 21,75%. Kết quả này cho thấy dư địa lớn để Ninh Bình phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, du lịch sinh thái, du lịch tôn giáo, du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Các chỉ số cải cách hành chính đạt kết quả tốt, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 18 tỉnh, thành phố của cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố của cả nước, xếp thứ 3/6 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (Chỉ số SIPAS) xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố của cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm. Tỷ lệ nghèo đa chiều còn 3,1%, số hộ cận nghèo giảm còn 2%...

Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế-xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm đạt 34.636,108 tỷ đồng, đạt 49,44% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (thấp hơn bình quân chung cả nước). Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (24,7%) so với bình quân chung của cả nước (35,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đồng đều, đặc biệt tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp...

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, tỉnh cần quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, xã phường; phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể để làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đầu tư công và dự án trọng điểm

Tỉnh phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đầu tư công và dự án trọng điểm như: triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên theo Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 6/7/2026 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Ninh Bình là địa phương có tốc độ tăng trưởng vượt kịch bản đề ra cần tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn, đóng góp nhiều hơn vào thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đã khởi công; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp, dự án. Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án trọng điểm tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quyết liệt thực hiện các giải pháp để thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2026.

Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong đó không quá chú trọng vào số lượng mà tập trung vào chất lượng với cơ chế thu hút và điều kiện ưu đãi các nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh với thái độ phục vụ vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; trong đó cần tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, các trục giao thông huyết mạch kết nối các khu vực đô thị trung tâm với các khu du lịch trọng điểm, kết nối vùng và liên vùng. tỉnh cần nghiên cứu quy hoạch thêm các Khu Kinh tế trọng điểm, kinh tế biển.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu gắn với đô thị biển và cảng du lịch biển, xây dựng cơ sở hạ tầng số. Mở rộng kết nối các không gian di sản văn hóa lớn của tỉnh (Tràng An-Bái Đính-Tam Chúc; Hoa Lư-Phủ Dầy-Đền Trần-Phát Diệm-Xuân Thủy).

Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát triển kinh tế trong đó phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cho từng đối tượng khác nhau; tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch.

Tăng cường liên kết với các cực tăng trưởng và các địa phương công nghiệp trong vùng Đồng bằng sông Hồng theo mô hình cụm liên kết ngành-chuỗi giá trị; nâng cao tính bổ trợ giữa các vùng công nghiệp phía Bắc, trung tâm, ven biển, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả lan tỏa toàn vùng.

Phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, tỉnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, phân bổ biên chế theo khối lượng công việc, rõ trách nhiệm cá nhân.

Hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng dữ liệu và quản lý, điều hành, liên thông; xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ (KPI). Bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ trong năm 2026 so với năm 2024 theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22 tháng 5 năm 2026 về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn các địa phương; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên; đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân và người lao động khi đến làm việc tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.../.

Ninh Bình duy trì tăng trưởng hai con số gắn với mô hình phát triển hiện đại Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

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