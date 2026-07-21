Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ, đại diện lãnh đạo: Bộ Nội vụ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh An Giang và tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi Lễ, đã công bố quyết định do Chủ tịch nước ký ngày 20/7/2026 để đồng chí Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19/7/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải với hơn 40 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại tỉnh Cà Mau và mới đây nhất là Bí thư Tỉnh ủy An Giang - địa bàn chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng và mới nhất là giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - địa bàn chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ.

Đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Tiến Hải và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Thủ tướng nhấn mạnh dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác. Việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đồng chí.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp của đồng chí Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng nêu rõ trong thời gian qua, đồng chí đã tích cực tham mưu để triển khai vận hành hiệu quả mô hình bộ máy mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Chỉ rõ đất nước đang trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ rất nặng nề nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao, việc tổ chức triển khai phải thực chất, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm.”

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tụy, vì sự nghiệp chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý ngay những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả các vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với công việc trong trung hạn và dài hạn.

Thủ tướng cũng lưu ý tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, nhất là quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận 18; tập trung hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực, năng lực thực thi và kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Đối với đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn “sắp xếp bộ máy” sang giai đoạn “củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả”; tập trung nỗ lực để thúc đẩy, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực chiến; có cơ chế thực chất để khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng, trong đó có “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," xây dựng chính sách tạo việc làm bền vững, gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo.

Đồng thời, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo Bộ phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động; kịp thời xử lý các “điểm nóng” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo bền vững...; khẩn trương vận hành chính thức cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo bảo đảm “đúng-đủ-sạch-sống,” dùng chung, liên thông.

Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của mình, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Hải cam kết sẽ nỗ lực làm việc với trách nhiệm cao nhất; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc hiệu quả, thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thủ tướng trao quyết định về công tác cán bộ đối với Bộ Nội vụ và Bộ Dân tộc và Tôn giáo Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ đối với Bộ Nội vụ và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.