Hải Phòng: Chính quyền "trà đàm" để lắng nghe nhân dân

Trong không gian trẻ trung, cởi mở của quán càphê, trong sự quây quần, đầm ấm tại nhà văn hóa, trong sự yên bình của sân đình... tất cả đều trở thành nơi để người đứng đầu xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đối thoại, những chia sẻ về khó khăn, vướng mắc đều được người đứng đầu xã đề nghị các đơn vị có trách nhiệm liên quan trả lời trực tiếp và sớm giải quyết triệt để để người dân hưởng lợi. Đó chính là sự sáng tạo của Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng trong xây dựng mô hình “Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe nhân dân.” Đây là xã đầu tiên trong 114 xã, phường, đặc khu của Hải Phòng triển khai mô hình này.

Buổi “Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe nhân dân” mới đây nhất tổ chức ngày 18/7 tại thôn Đại Thắng, xã Kiến Hưng có rất đông bà con tới tham dự. Nhà văn hóa thôn trở thành không gian sáng đẹp, ấm cúng, có trà, bánh, kẹo lạc, hoa sen.

Từ hơn 7 giờ sáng, bà con đã có mặt tại đây, rôm rả trò chuyện. Nếu không phải người dân địa phương, ít ai có thể nhận ra ông Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có mặt và hòa vào buổi trò chuyện cùng người dân địa phương.

Hơn hai giờ đồng hồ, đối thoại giữa người dân với những người đứng đầu xã, các phòng chuyên môn diễn ra tự nhiên, cởi mở dù có một số nội dung là những vấn đề người dân bức xúc.

Ông Phạm Văn Định (thứ 2, từ phải sang), Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng, trao đổi với cán bộ địa phương các nội dung cần tập trung giải quyết. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Nhiều ý kiến tập trung phản ánh việc nổi cộm trên địa bàn xã Kiến Hưng như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường và thủ tục hành chính.

Ông Mạc Thanh Thiết, người dân trong thôn Đại Thắng, phản ánh tình trạng cán bộ địa chính đề nghị bổ sung nhiều loại giấy tờ, trong đó có những hồ sơ đã được lập từ nhiều năm trước nên người dân không còn lưu giữ.

Theo ông, việc phải tìm kiếm hoặc xin cấp lại các giấy tờ này khiến quá trình giải quyết thủ tục kéo dài, phát sinh thời gian và chi phí. Ông nghị cơ quan chuyên môn tăng cường khai thác dữ liệu lưu trữ, hướng dẫn cụ thể và có giải pháp hỗ trợ để tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ.

Còn bà Vũ Thị Quen nói về đến tình trạng xả rác thải bừa bãi, việc tập kết, phân loại rác chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như sinh hoạt của người dân.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của nhân dân, ông Phạm Văn Định đã đề nghị các phòng chuyên môn trả lời từng nội dung bà con nêu và vị chủ tịch xã cũng trực tiếp trả lời những thắc mắc đặt ra tại trà đàm.

Theo ông Phạm Văn Định, hiện đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội địa phương, trong đó có thu hồi, giải phóng mặt bằng 222,41ha đất phục vụ dự án xây dựng Khu Công nghiệp Tân Trào. Đây là một trong những dự án trọng điểm, chiến lược của thành phố trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và là một hợp phần của Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng.

Khi dự án hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, địa phương, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho người dân Hải Phòng nói chung, xã Kiến Hưng nói riêng ngay trên quê hương mình.

Dự án lớn, công việc nhiều và việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân nên đặt ra rất nhiều thách thức, từ việc giải quyết các thủ tục đến thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Xác định được trọng trách đó, lãnh đạo địa phương đã làm việc không quản ngày đêm, đi từng ngõ, gõ từng nhà chia sẻ để bà con nhân dân đồng thuận. Tất cả công việc đều được giải quyết trên cơ sở công khai, minh bạch. Việc giải phóng hơn 200ha mặt bằng phục vụ dự án triển khai Khu Công nghiệp Tân Trào thành công là minh chứng rõ nét cho điều này.

Cũng theo ông Phạm Văn Định, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, có những vấn đề mới, dẫn đến việc giải quyết công việc của cán bộ địa phương có thể gây ra những hiểu lầm nhỏ.

Song với vai trò là người đứng đầu, ông Phạm Văn Định khẳng định tập thể cán bộ người lao động tại xã làm việc công tâm và không vì bất kỳ quyền lợi cá nhân nào.

Đối với các phản ánh liên quan đến thủ tục hành chính, xã sẽ tiếp tục rà soát quy trình giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, không để xảy ra tình trạng yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ ngoài quy định hoặc gây phiền hà trong quá trình thực hiện thủ tục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng nhấn mạnh chính quyền xã sẽ duy trì các kênh đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân ngay từ cơ sở, nhất là mô hình “Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền đối thoại với nhân dân.” Đây là giải pháp quan trọng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế phát sinh từ thực tiễn, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương.

Ông Vũ Kim Tố, Bí thư Chi bộ thôn Đại Thắng, xã Kiến Hưng, cho biết sau buổi đối thoại của chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà con nhân dân trong thôn đều hào hứng, phấn khởi.

Qua chương trình đối thoại, cán bộ cơ sở trực tiếp cũng nhận thấy, có những vướng mắc bà con nhân dân không sẵn lòng chia sẻ vì hai lý do, thứ nhất là việc này quá nhỏ, thứ hai có nói cũng không được lắng nghe và khó được giải quyết.

Bậc cao niên tại địa phương đánh giá cao mô hình. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Thông qua buổi đối thoại, thông tin được trao đổi cởi mở, bà con bộc bạch tất cả tâm tư. Mọi khúc mắc trong suy nghĩ đều được trả lời thỏa đáng. Quan trọng hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bà con và sẽ tổ chức thường kỳ các buổi trò chuyện. Khi sự tin tưởng nhân lên, mọi vướng mắc sẽ dễ dàng giải quyết.

Mô hình “Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe nhân dân” hình thành trong quá trình vận động người dân bàn giao đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm trực tiếp liên quan đến địa phương.

Đến thời điểm này, xã Kiến Hưng đã tổ chức 7 chương trình “trà đàm” tại các thôn và có chương trình ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đến dự và cùng trò chuyện với bà con. Chính nhờ cách làm sáng tạo này, các nhiệm vụ đặt ra đều được triển khai rất hiệu quả, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, khiếu kiện.

Xã Kiến Hưng được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính từ các xã Đại Hà, Ngũ Phúc và Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy cũ). Địa phương có lợi thế về quỹ đất phát triển công nghiệp, giao thông kết nối thuận lợi và truyền thống sản xuất nông nghiệp, tạo dư địa thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, xã cũng đối mặt với áp lực giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và giải quyết các tồn tại về đất đai sau sáp nhập. Thời gian tới, Kiến Hưng định hướng phát triển theo hướng công nghiệp-dịch vụ gắn với nông nghiệp hiện đại, khai thác hiệu quả lợi thế từ Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng./.

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