Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ mất mát với bà con Mường Than

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại Bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu) để kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích, cũng như chia sẻ với các gia đình mất nhà cửa, tài sản; động viên các gia đình vượt qua đau thương, mất mát./.