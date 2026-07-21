Đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và giao ban công tác xuất bản năm 2026.

Đổi mới tổ chức đi đôi với nâng cao trách nhiệm

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, từ ngày 1/7/2025, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 9 nhà xuất bản trực thuộc các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Sau một năm triển khai mô hình tổ chức mới, nhìn chung, hệ thống các nhà xuất bản đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục duy trì hoạt động xuất bản, biên tập, phát hành; từng bước đổi mới phương thức quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản.

Trên cơ sở báo cáo của 8/9 nhà xuất bản cho thấy các đơn vị cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, các nhà xuất bản trực thuộc đã quan tâm đổi mới phương thức phát hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước triển khai chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc và thích ứng với xu hướng phát triển của ngành xuất bản trong giai đoạn mới. Hoạt động liên kết xuất bản tiếp tục được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng. Công tác an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Không chủ quan trong hoạt động xuất bản

Làm rõ hơn Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, theo tinh thần của Chỉ thị, xuất bản có nhiệm vụ truyền bá các giá trị văn hoá, tinh thần, xây dựng và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội. Xuất bản hiện nay không chỉ dừng ở nhu cầu học hay đọc sách mà gắn với các hoạt động giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân cũng như các hoạt động khác.

Xuất bản sẽ tham gia vào công nghiệp văn hóa hoặc một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Đây là một bước thay đổi tư duy, từ nhận thức thực tiễn nghiên cứu quốc tế và từ đòi hỏi chính đáng xuất bản là giá trị cốt lõi cho các sản phẩm của công nghiệp văn hóa sau này.

Đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương khẳng định việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản, còn là định hướng xây dựng nền xuất bản Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Tinh thần cốt lõi của Chỉ thị là phát huy tốt hơn vai trò của xuất bản trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển văn hóa, lan tỏa tri thức và nâng cao sức mạnh mềm của quốc gia.

Triển khai Chỉ thị không chỉ là trách nhiệm của các nhà xuất bản, còn là trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chủ quản và cả hệ thống chính trị.

Để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới, ông Ngô Văn Cương đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động xuất bản. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định và liên kết xuất bản.

Cùng đó, nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng xuất bản phẩm; mỗi cán bộ lãnh đạo, biên tập viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động; chủ động ứng dụng công nghệ mới, phát triển xuất bản điện tử, mở rộng các kênh phát hành trên môi trường số, nâng cao năng lực quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương yêu cầu sau hội nghị mỗi cấp ủy, cơ quan chủ quản, mỗi nhà xuất bản sẽ sớm cụ thể hóa Chỉ thị số 04 thành chương trình, kế hoạch và những việc làm thiết thực; tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy trách nhiệm xã hội, không ngừng xây dựng uy tín của mỗi nhà xuất bản.

Thước đo thành công không phải là số lượng kế hoạch được ban hành, mà là những chuyển biến thực chất trong chất lượng hoạt động của từng nhà xuất bản./.

Xây dựng nền xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại Theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026, xuất bản phải đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; trở thành ngành kinh tế-công nghệ phát triển.