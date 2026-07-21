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Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV

Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã đạt thỏa thuận phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao với công suất lên tới 500 kilowatt nhằm đánh chặn tên lửa hành trình và UAV.

Viết Thành
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Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV.

Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân.

Đưa nhiều thi thể ra khỏi hiện trường trong vụ sập đường hầm ở Ấn Độ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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