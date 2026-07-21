Tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật ngay tại eo biển Manche

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật trên eo biển Manche

Tân Thủ tướng Anh khởi động chương trình giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt

Nhật Bản hỗ trợ cung cấp nước sạch ở các nước đang phát triển

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Minh Hiếu