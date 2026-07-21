Thế giới
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Tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật ngay tại eo biển Manche

Ngày 21/7, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận một khinh hạm Nga đã bất ngờ diễn tập bắn đạn thật tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Manche, buộc tàu tuần tra Anh phải lùi lại để đảm bảo an toàn.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật trên eo biển Manche

Tân Thủ tướng Anh khởi động chương trình giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt

Nhật Bản hỗ trợ cung cấp nước sạch ở các nước đang phát triển

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#diễn tập bắn đạn thật của tàu chiến Nga #tình hình eo biển Manche #chương trình giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt Anh #nhật bản hỗ trợ cung cấp nước sạch #cập nhật tin tức quốc tế hàng ngày

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