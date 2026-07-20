Ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng của Vương Quốc Anh

Ngày 20/7, ông Andy Burnham đã chính thức trở thành tân Thủ tướng của nước Anh, thay thế ông Keir Starmer.



Theo phóng viên TTXVN tại London, ông Burnham đã chính thức chấp thuận lời đề nghị của Vua Charles III về việc đứng ra thành lập chính phủ. Cung điện Buckingham đã công bố một bức ảnh ghi lại cảnh hai người bắt tay nhau.

Nghi thức mang tên gọi "kissing hands" này - thực chất là buổi tiếp kiến mang tính biểu tượng - đã đánh dấu bước chuyển giao quyền lực từ nhà lãnh đạo tiền nhiệm Keir Starmer sang ông Burnham. Trước đó, trong bài phát biểu chia tay, ông Starmer khẳng định hai năm lãnh đạo của mình đã giúp nước Anh trở nên "mạnh mẽ và công bằng hơn."



Ông Burnham là vị Thủ tướng thứ 6 của Anh trong vòng 10 năm qua. Ông lên nắm quyền trong bối cảnh Vương quốc Anh đang đối mặt với hàng loạt thách thức về kinh tế và chính trị.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Burnham sẽ phải đối mặt với một chương trình nghị sự dày đặc, trong đó ưu tiên hàng đầu là khôi phục niềm tin của người dân vào chính phủ và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.



Theo nhóm chuyển giao quyền lực của tân Thủ tướng, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông Burnham sẽ công bố các ưu tiên nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và trao thêm quyền tự chủ cho các chính quyền địa phương.



Cũng trong ngày 20/7, ông Burnham công bố thành phần nội các mới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The Times trước khi nhậm chức, ông Burnham cho rằng nước Anh cần chấm dứt một thập niên bất ổn chính trị./.

Lời cảnh báo của IMF trước ngày nước Anh có tân Thủ tướng Thông điệp mà IMF gửi tới chính phủ dưới quyền ông Andy Burnham rất rõ ràng: nước Anh không đủ khả năng tăng chi tiêu công trong bối cảnh triển vọng ngân sách "đầy thách thức."

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