EU phạt sàn thương mại điện tử AliExpress vì lưu hành sản phẩm trái phép

Ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) đã phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro (630 triệu USD) sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này lưu hành các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi và mỹ phẩm không an toàn.



Theo EU, AliExpress không hoàn thành trách nhiệm trong việc ngăn chặn bán hàng giả. Khi nền tảng này phát hiện có hàng hóa trái phép, nhiều mặt hàng vẫn còn được rao bán trong vài tuần.

Trong cuộc điều tra nhằm vào AliExpress được khởi động vào tháng 3/2024, EU đã phát hiện một số sản phẩm được bán trên nền tảng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường nghiêm ngặt của khối.



Ủy viên châu Âu phụ trách Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ Henna Virkkunen nhấn mạnh: “Để đảm bảo người tiêu dùng có thể mua sắm trực tuyến một cách an toàn, cần phải xác định và giải quyết các rủi ro một cách có hệ thống. Hôm nay, chúng tôi yêu cầu AliExpress tuân thủ tiêu chuẩn này và đề nghị họ hành động.”



EU cho biết mức phạt được đưa ra dựa trên mức độ vi phạm, tác động đến người dân châu Âu và thời gian sai phạm. Theo án phạt của EU, AliExpress phải nộp tiền phạt và đề trình kế hoạch giải quyết vi phạm trước ngày 20/10. Nếu không tuân thủ, nền tảng này có nguy cơ phải nộp các khoản phạt định kỳ.



Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, một phần trong kho vũ khí pháp lý của khối để kiểm soát các công ty công nghệ lớn vốn có hiệu lực từ năm 2022.



Về phía AliExpress, nền tảng cho rằng mức phạt “không tương xứng,” không phản ánh đầy đủ khuôn khổ đã được thiết lập và những thay đổi đáng kể mà họ đã thực hiện để giải quyết vấn đề. Hiện AliExpress đang “xem xét tất cả các lựa chọn khả thi.”



AliExpress là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc tại EU với 193 triệu người dùng. Theo một quan chức cấp cao châu Âu, EU cũng là thị trường lớn nhất của AliExpress.



DSA quy định các nền tảng kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới, bao gồm các mạng xã hội và các nhà bán lẻ trực tuyến, phải đánh giá những rủi ro mà họ có thể gây ra và đưa ra các biện pháp xử lý các mối đe dọa đó.

Trước đó, EU từng xử phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro hồi tháng 12 năm ngoái và phạt “gã khổng lồ” thương mại điện tử Temu (Trung Quốc) 200 triệu euro hồi tháng 5 vừa qua./.

EU phạt 200 triệu euro với nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc EU ngày 28/5 ra quyết định phạt Temu 200 triệu euro sau điều tra về việc nền tảng này cho phép bán nhiều hàng hóa vi phạm quy định an toàn, trong đó có đồ chơi trẻ em và đồ trang sức độc hại.



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