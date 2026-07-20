Tấn công bằng dao tại lễ hội ngoài trời ở Đức khiến 8 người bị thương

Cảnh sát Đức đang khẩn trương truy bắt một nghi phạm sau vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một lễ hội ở thị trấn Egling, bang Bavaria, miền Nam nước Đức, khiến 8 người bị thương.



Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào đêm 18/7 (giờ địa phương) tại một lễ hội ngoài trời thu hút khoảng 700 người tham dự. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm đã bất ngờ đấm vào đầu một nam thanh niên 24 tuổi.

Khi nạn nhân ngã xuống, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công người bạn 16 tuổi của anh này, khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở tay phải. Sau đó, nghi phạm tiếp tục làm bị thương thêm 6 người trước khi bỏ trốn.



Toàn bộ 8 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Trong đó, thiếu niên 16 tuổi bị đứt động mạch ở cẳng tay và phải phẫu thuật khẩn cấp, trong khi tình trạng của các nạn nhân còn lại không được cho là nguy hiểm đến tính mạng.



Cảnh sát đã triển khai lực lượng lớn, huy động khoảng 60 cảnh sát, trong đó có đơn vị hỗ trợ đặc biệt từ Munich, để phong tỏa hiện trường và sơ tán lễ hội.

Tuy nhiên, nghi phạm đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để tẩu thoát. Nhà chức trách hiện đang rà soát các đoạn video, hình ảnh tại hiện trường và kêu gọi những người tham dự cung cấp thông tin phục vụ điều tra.



Đến sáng 20/7, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm và chưa công bố danh tính cũng như động cơ gây án. Theo kết quả điều tra ban đầu, giới chức không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố, song chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào và đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc.



Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Đức tiếp tục siết chặt các biện pháp an ninh tại các sự kiện công cộng sau hàng loạt vụ tấn công bằng dao xảy ra trong thời gian gần đây.

Nhà chức trách kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời đề nghị các nhân chứng hoặc những người có hình ảnh, video ghi lại sự việc phối hợp với cơ quan điều tra./.

Đức: Tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại, 2 người bị thương Trong quá trình khống chế, cảnh sát đã nổ súng khiến tên này bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Khu vực xung quanh trung tâm mua sắm và cửa hàng điện tử đã bị phong tỏa.