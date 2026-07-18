Dồn dập các cuộc tấn công vào cơ sở hậu cần của Nga và Ukraine

Giới chức Nga ngày 18/7 cho biết các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Ukraine thực hiện trong đêm đã khiến 8 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.



Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 379 thiết bị bay không người lái nhằm vào 19 vùng của Nga, bán đảo Crimea, Biển Azov và Biển Đen.



Trong số các mục tiêu tấn công có hai nhà kho của hãng bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries ở thị trấn Kotovsk, vùng Tabov và thành phố Elektrostal nằm cách thủ đô Moskva 50km về phía Đông.

Nhà sáng lập Wildberries, bà Tatyana Kim, cho biết cả hai nhà kho đều bị cháy, tuy nhiên đến sáng 18/7 đã kiểm soát được tình hình ở nhà kho ở Kotovsk. Thống đốc vùng Tabov cho biết có 7 nhân viên trực đêm ở nhà kho thiệt mạng, 25 người khác bị thương.



Trong khi đó, thống đốc vùng thủ đô Moskva Andrei Vorobyov xác nhận thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng đánh trúng một kho dầu ở thành phố Noginsk, phía Bắc Elektrostal, gây hỏa hoạn và buộc dân cư và một bệnh viện phụ sản ở gần đó phải sơ tán. Có 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong các vụ tấn công này.



Trong bài đăng trên ứng dụng tin nhắn Telegram ngày 18/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã đánh trúng 2 cơ sở hậu cần quan trọng ở Moskva và vùng Tambov.



Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao và thiết bị bay không người lái tấn công các cảng được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho quân đội Ukraine.

Một trong các mục tiêu bị tấn công là cảng Odessa, chuyên được sử dụng để dỡ hàng nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như các bồn chứa nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, 2 tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự cho Ukriane, gồm 1 ở cảng Chernomorsk và 1 đang trong hải trình cũng đã bị tấn công./.

Nga tiếp tục tập kích cảng và tàu phục vụ quân đội Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7 cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng và tàu được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine.