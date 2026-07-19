Theo tính toán của TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí cho nhu cầu quân sự của Ukraine vào năm 2026 đã lên tới mức kỷ lục 98 tỷ USD, và sau đợt điều chỉnh ngân sách vào mùa Thu, con số này có thể vượt quá 100 tỷ USD.

Các khoản chi phí này cao gấp đôi ngân sách của Ukraine (47,5 tỷ USD) và chiếm gần một nửa GDP của Kiev (khoảng 214 tỷ USD vào năm 2025).

Khoảng 1/3 số tiền trên đến từ Liên minh châu Âu (EU) với hơn 30 tỷ USD, trong khi phần còn lại được lấy từ ngân sách và các khoản vay của Ukraine.

Việc tài trợ cho các danh mục chi tiêu khác được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn đến từ các đồng minh phương Tây.

Hồi tháng Sáu, Kiev buộc phải tiến hành điều chỉnh ngân sách năm 2026, bổ sung thêm các khoản chi cho quốc phòng bằng khoản vay từ EU.

Theo truyền thống, một đợt điều chỉnh mới các thông số ngân sách sẽ diễn ra vào tháng 9 dựa trên việc thực hiện các điều khoản từ đầu năm.

Ngay từ bây giờ, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí có thể tăng thêm khoảng 6,5 tỷ USD, trong số phần lớn sẽ được dành cho các nhu cầu quân sự.

Quy mô chi tiêu quân sự của Ukraine liên tục tăng. Năm 2022, chi phí quốc phòng ở mức 44 tỷ USD, năm 2023 là 49,14 tỷ USD, năm 2024 là 64,7 tỷ USD và năm 2025 là 84,1 tỷ USD./.

Tổng thống Ukraine chỉ định quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ông Yevgeniy Khmara, người đứng đầu tạm quyền Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ định giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng.