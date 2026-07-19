Hungary ban hành sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ sớm

Tổng thống Hungary Tamás Sulyok ngày 18/7 cho biết sẽ ký ban hành bản sửa đổi Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ của ông với tư cách nguyên thủ quốc gia.

Bản sửa đổi được Quốc hội thông qua hôm 13/7 theo đề xuất của Chính phủ Hungary, nhằm thu hẹp ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Viktor Orbán và các đồng minh trong bộ máy nhà nước.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Sulyok cho biết dù không đồng tình với nội dung sửa đổi, ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành.

Theo Hiến pháp Hungary, tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp mà chỉ có thể đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về mặt thủ tục.

Chính phủ Hungary hoan nghênh quyết định của Tổng thống, cho rằng đây là bước cuối cùng để các cải cách Hiến pháp có hiệu lực. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Viktor Orbán chỉ trích động thái này, cho rằng Hungary đang tiến tới một "chế độ chuyên chế."

Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Sulyok sẽ kết thúc vào nửa đêm 20/7. Trong thời gian chờ Quốc hội bầu tổng thống mới trong vòng 30 ngày, Chủ tịch Quốc hội Ágnes Forsthoffer sẽ tạm thời đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia.

Bản sửa đổi Hiến pháp cũng khôi phục quy định thẩm phán Tòa án Hiến pháp nghỉ hưu ở tuổi 70, áp dụng giới hạn nhiệm kỳ đối với các nghị sỹ, khôi phục quyền xem xét luật ngân sách của tòa án và thành lập Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia nhằm tăng cường phòng, chống tham nhũng./.

Hungary thông qua sửa đổi hiến pháp, chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống Tamás Sulyok Thủ tướng Péter Magyar cho rằng Tổng thống Sulyok không còn thực hiện đúng vai trò đại diện cho sự đoàn kết dân tộc và vẫn chịu ảnh hưởng từ chính quyền tiền nhiệm do đảng Fidesz lãnh đạo.