EU chính thức cấm doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo, giày dép tồn kho

Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm các doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo và giày dép tồn kho từ ngày 19/7, trong nỗ lực giảm rác thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Theo quy định mới, lệnh cấm áp dụng đối với các doanh nghiệp có trên 250 nhân viên và doanh thu hằng năm vượt 50 triệu euro (khoảng 57 triệu USD).

Thay vì tiêu hủy hàng tồn kho, các doanh nghiệp được khuyến khích bán với giá ưu đãi, đưa sang các thị trường khác hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Việc tiêu hủy chỉ được phép trong một số trường hợp đặc biệt như hàng hóa bị hư hỏng, gây nguy hiểm, là hàng giả hoặc không được các tổ chức từ thiện tiếp nhận. Quy định này dự kiến sẽ mở rộng sang các doanh nghiệp vừa từ năm 2030.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), mỗi năm có khoảng 5-9% hàng dệt may được sản xuất để bán tại châu Âu bị loại bỏ, tương đương từ 264.000-594.000 tấn.

Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử cũng góp phần làm gia tăng lượng hàng tồn kho khi khoảng 20% quần áo mua trực tuyến tại EU bị khách hàng trả lại và nhiều sản phẩm trong số đó không được đưa trở lại thị trường.

Theo truyền thông Đức, ngành thời trang cho rằng việc tiêu hủy hàng tồn kho thường có chi phí thấp hơn so với lưu kho, sửa chữa hoặc bán giảm giá.

Trong khi đó, Hiệp hội Bán lẻ Đức (HDE) nhận định quy định mới có thể giúp người tiêu dùng tiếp cận nhiều hàng hóa giảm giá hơn, nhưng cũng sẽ làm gia tăng chi phí hậu cần và tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp bán lẻ./.

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