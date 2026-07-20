Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu vừa bảo đảm an sinh, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25.000-27.000 căn hộ trong năm 2026, cao hơn mức chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn hộ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trên đây là yêu cầu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu trong Chỉ thị số 16/CT-UBND thành phố Hà Nội ngày 20/7/2026, về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội "hai con số."

Theo Chỉ thị, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 với danh mục 236 dự án nhà ở xã hội. Đến nay, trên địa bàn có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư, với tổng diện tích khoảng 583,3ha, quy mô khoảng 132.000 căn hộ và tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng; trong đó, 30 dự án đã khởi công xây dựng với khoảng 24.120 căn hộ.

Thành phố đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, phấn đấu có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế "làn xanh" đối với các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng dành cho các dự án nhà ở xã hội.

Các dự án đã có mặt bằng sạch được ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Trong lĩnh vực quy hoạch, thành phố đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; yêu cầu hoàn thành toàn bộ việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong tháng 8/2026.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai, thành phố quy định rõ các mốc thời gian xử lý nhằm rút ngắn tiến độ triển khai dự án; đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tín dụng để hỗ trợ các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Chỉ thị cũng giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực Tổ công tác đặc biệt của thành phố, định kỳ hai tuần một lần kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án; khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp giấy phép xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Các sở, ngành liên quan được giao rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục về quy hoạch, đất đai, tài chính; tăng cường kiểm tra, giám sát và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Đối với các chủ đầu tư, thành phố yêu cầu thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tận dụng cơ chế "làn xanh," đẩy nhanh thủ tục đầu tư, xây dựng.

Những trường hợp cố tình chậm triển khai, không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét thu hồi dự án hoặc không tiếp tục được giao thực hiện các dự án khác trên địa bàn.../.

Bộ Xây dựng: Vẫn còn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.