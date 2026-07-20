Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC giao dịch ở ngưỡng 147,2 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (20/7) sáng nay giảm nhẹ 200.000-300.000 đồng/lượng trong khi tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh tăng.

Vào thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước (18/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142,7-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng so với ngày 18/7. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.027 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.252 đồng/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (17/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên cuối tuần trước (17/7). Hiện Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.110-26.490 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD ở chiều bán ra; Vietinbank giao dịch ở mức 26.042-26.487 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 12 đồng/USD ở chiều bán ra và Eximbank niêm yết ở mức 26.090-26.514 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 49 đồng/USD. Ngân hàng Vietcombank đang niêm yết tỷ giá ở mức 26.080-26.490 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên ngày 17/7./.

Giá vàng ngày 20/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (20/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.