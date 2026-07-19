Mỹ khôi phục quy chế thương mại ưu đãi cho Hong Kong

Chính phủ Mỹ mới đây xác nhận sẽ không gia hạn sắc lệnh hành pháp từng chấm dứt quy chế thương mại đặc biệt của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) một quyết định được Trung Quốc hoan nghênh và có thể giúp hạ nhiệt quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Quyết định của Mỹ được đưa ra hai tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của ông Tập Cận Bình vào cuối năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc chấm dứt sắc lệnh là một phần trong những cam kết đạt được tại các cuộc đàm phán thương mại song phương ở Madrid (Tây Ban Nha) vào năm ngoái, đồng thời gọi đây là “một bước quan trọng” và bày tỏ sự cảm kích.

Giới chức Hong Kong cũng hoan nghênh “sự chuyển hướng tích cực” trong chính sách của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington khôi phục các quan hệ kinh tế và thương mại bình thường./.

Trung Quốc, Mỹ đạt nhận thức chung về thúc đẩy thương mại nông sản hai chiều Trung Quốc và Mỹ đã đặt ra các mục tiêu mở rộng thương mại nông sản hai chiều và nhất trí về nguyên tắc sẽ đưa các sản phẩm nông nghiệp vào các thỏa thuận trong khuôn khổ giảm thuế đối ứng.

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