Nguồn cung thắt chặt, giá càphê và lúa gạo trong nước cùng tăng

Nguồn cung thắt chặt cùng giá càphê thế giới phục hồi mạnh trên cả hai sàn London và New York tiếp tục đẩy giá càphê tại Tây Nguyên tăng thêm 2.500-2.600 đồng/kg trong tuần qua, lên mức cao nhất khoảng 97.900 đồng/kg. Giá lúa gạo trong nước cũng nhích tăng ở nhiều chủng loại.

Cụ thể, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng 2.500-2.600 đồng/kg, lên khoảng 97.200-97.900 đồng/kg, do nguồn cung thắt chặt.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.500-2.600 đồng/kg, đưa giá thu mua càphê lên mức 97.200-97.900 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá càphê cùng tăng 2.500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 97.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê thế giới đồng loạt phục hồi mạnh mẽ trên cả hai sàn giao dịch quốc tế sau các nhịp điều chỉnh sâu giữa tuần.

Trên sàn London, giá càphê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 80 USD lên mức 3,877 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 110 USD lên 3.977 USD/tấn. Dù phục hồi mạnh nhờ những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño lên nguồn cung toàn cầu, giá Robusta hiện vẫn thấp hơn khoảng 4% so với mức đỉnh đầu tuần là 4.044 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá càphê Arabica cũng bật tăng mạnh mẽ khi hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 7,7 xu lên mức 320,30 xu/lb, còn kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 328,45 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg). Giới phân tích nhận định đà tăng này chủ yếu do tình trạng mưa trái mùa tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch và đe dọa đến chất lượng hạt, dù áp lực chốt lời trước đó vẫn giữ giá thấp hơn mức đỉnh đầu tuần.

Về thị trường lúa gạo trong nước, tuần qua, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, một vài loại lúa có sự tăng giá tốt. Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.850-7.000 đồng/kg, tăng 300-400 đồng/kg; IR 50404 ở mức 6.100-6.200 đồng/kg, cũng tăng 200-300 đồng/kg; OM 5451 từ 6.400-6.500 đồng/kg; OM 34 vẫn dao động ở mức từ 6.100-6.300 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR 50404 xuất khẩu đang dao động từ 9.2000-9.300 đồng/kg, tăng 100-150 đồng/kg so với cuối tuần trước; CL 555 từ 9.500-9.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 5451 vẫn ở mức từ 9.500-9.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200-9.400 đồng/kg; Sóc thơm dao động ở mức 7.500-7.600 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 50404 hiện ở mức 10.750-10.090 đồng/kg.

Thị trường phụ phẩm có sự nhích nhẹ từ 100-150 đồng/kg. Cụ thể, giá cám dao động từ 7.950-8.200 đồng/kg, tấm thơm từ 8.100-8.200 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm duy trì ổn định ở mức 445-450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét hoạt động mua bán đang diễn ra khá chậm do các nhà nhập khẩu có tâm lý chờ đợi nguồn cung dồi dào hơn từ vụ thu hoạch Hè Thu đang diễn ra. Vụ mùa dự kiến sẽ bước vào giai đoạn cao điểm từ cuối tháng này cho đến hết tháng 8.

Nhà máy của Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn (Tập đoàn Lộc Trời), mỗi năm cung cấp khoảng 200.000 tấn gạo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng tuần thứ ba liên tiếp lên mức cao nhất trong ba tuần, do chính phủ nâng giá bán tối thiểu của Chương trình bán hàng mở (OMSS) cùng lo ngại về tiến độ gieo cấy lúa hè thu chậm.

Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 352-357 USD/tấn, tăng so với mức từ 348-352 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên mức từ 353-357 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Kolkata cho biết thị trường trước đó kỳ vọng chính phủ sẽ giảm giá bán gạo dự trữ, do đó quyết định tăng giá sàn OMSS của New Delhi đã trực tiếp đẩy giá gạo trên thị trường tự do đi lên.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ từ mức 450 USD/tấn của tuần trước xuống còn 445-450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng, chủ yếu chỉ giới hạn ở các đơn hàng thiết yếu.

Nhu cầu đối với gạo Thái Lan tiếp tục chịu sức ép sau khi Philippines quyết định tạm dừng nhập khẩu loại gạo 5% tấm của nước này. Dù nguồn cung từ vụ thu hoạch mùa khô đang dần bổ sung vào thị trường, giới kinh doanh vẫn tỏ ra thận trọng trước các tác động tiêu cực tiềm tàng của hiện tượng El Niño lên sản lượng vào cuối năm.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã đồng loạt bứt phá mạnh mẽ trong phiên cuối tuần 17/7, khép lại một tuần tăng điểm ấn tượng nhờ lực đẩy từ căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và Biển Đen, kết hợp với các hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng lúa mỳ giao tháng 12/2026 vọt lên mức 6,8275 USD/bushel, tương đương mức tăng hàng tuần lên tới 45,5 xu. Hợp đồng ngô giao tháng 12/2026 tăng 6,5 xu cho cả tuần, chốt phiên ở mức 4,6750 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương giao tháng 11/2026 cũng tăng tổng cộng 12 xu trong tuần qua, chốt phiên ở mức 12,03 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Giới quan sát đánh giá việc hoạt động quân sự leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô Brent vượt mốc 87 USD/thùng, kéo theo sự bứt phá của toàn bộ thị trường hàng hóa. Đồng thời, những lo ngại về việc gián đoạn xuất khẩu lúa mì tại khu vực Biển Đen đã kích hoạt hoạt động mua đầu cơ mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư. Diễn biến này giúp bù đắp cho doanh số xuất khẩu hàng tuần khá thất vọng của Mỹ khi chỉ đạt 8,6 triệu bushel, giảm 38% so với mức trung bình.

Giá đậu tương nhận được lực đỡ nền tảng vững chắc sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận ba hợp đồng bán hàng nhanh với tổng khối lượng gần 26 triệu bushel cho niên vụ 2026-2027. Trong đó, Trung Quốc đặt mua 12,5 triệu bushel, Mexico mua 9,4 triệu bushel và phần còn lại thuộc về các khách hàng giấu tên.

Các đơn hàng lớn này đã giúp giải tỏa bớt áp lực cạnh tranh từ Brazil, khi nước này được dự báo sẽ có một vụ thu hoạch đậu tương kỷ lục đạt 6,62 tỷ bushel. Ngoài ra, giá dầu đậu tương tăng hơn 3% cũng góp phần củng cố đà tăng của đậu tương hạt.

Giá ngô cũng phục hồi thành công từ các phiên suy yếu đầu tuần nhờ đà tăng chung của thị trường năng lượng, giúp củng cố triển vọng tiêu thụ ngô cho sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol. Ngoài ra, lo ngại về thời tiết khô nóng tại một số vùng trồng của Mỹ trong dự báo trung hạn cùng tình trạng nắng nóng đối tại Pháp cũng góp phần hỗ trợ giá ngô, làm lu mờ dự báo sản lượng ngô Brazil sẽ tăng 3,3% lên 5,71 tỷ bushel./.

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.