VN-Index bước vào tuần mới trong thế giằng co, chờ động lực từ kết quả quý 2

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (20-25/7) trong trạng thái thận trọng khi thanh khoản tiếp tục suy giảm, khối ngoại duy trì bán ròng và VN-Index đã ghi nhận ba tuần giảm liên tiếp.

Dù vậy, mặt bằng định giá hấp dẫn hơn cùng mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 được kỳ vọng sẽ tạo sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Tâm lý nhà đầu tư nghiêng về phòng thủ

Khép lại tuần giao dịch 13-17/7, VN-Index giảm 40,89 điểm xuống 1.787,45 điểm, đánh mất mốc 1.800 điểm sau phần lớn thời gian chịu áp lực bán. Chỉ số có thời điểm lùi sát vùng 1.760 điểm trong phiên đáo hạn hợp đồng tương lai trước khi hồi phục kỹ thuật, nhưng lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà tăng đến cuối tuần.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở diễn biến của chỉ số mà còn ở sự suy yếu của dòng tiền. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 651 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giảm hơn 1,5% so với tuần trước; giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 16.541 tỷ đồng/phiên, giảm gần 6% và thấp hơn khoảng 17% so với mức bình quân 20 tuần.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), sau phiên đầu tuần chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản đột biến, áp lực bán tiếp tục gia tăng trong các phiên sau. Thanh khoản tăng khi thị trường giảm nhưng thu hẹp trong các nhịp hồi phục cho thấy lực cầu vẫn khá dè dặt, tâm lý nhà đầu tư nghiêng về phòng thủ.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Kirin (CSI) cho biết phiên cuối tuần ghi nhận khối lượng khớp lệnh thấp nhất kể từ đầu năm 2026, thấp hơn 25,8% so với mức bình quân 20 phiên, phản ánh dòng tiền lớn vẫn chưa quay trở lại thị trường.

Bức tranh dòng tiền tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Theo thống kê của Chứng khoán Kirin, nhóm y tế tăng mạnh nhất tuần với mức tăng 2,77%, tiếp theo là hàng tiêu dùng, nước và môi trường, bảo hiểm và nhựa.

Ở chiều ngược lại, điện-năng lượng, chứng khoán, công nghệ viễn thông, bất động sản khu công nghiệp và thép là những nhóm giảm mạnh nhất.

Tuy nhiên, nhóm thép lại xuất hiện tín hiệu đáng chú ý khi thanh khoản có xu hướng gia tăng dù giá cổ phiếu điều chỉnh mạnh. Nhiều mã thép tiếp tục nằm trong nhóm có giá trị giao dịch cao nhất thị trường; trong đó, HPG dẫn đầu.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có thể đạt khoảng 6.500 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện. Nhu cầu và sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) được hỗ trợ bởi các biện pháp phòng vệ thương mại, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong quý vừa qua.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu cũng tạo điểm nhấn trong tuần. PNJ phục hồi hơn 5% sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và rà soát toàn bộ quy trình kinh doanh. NVL tăng kịch trần trong phiên 16/7 với thanh khoản gần 25 triệu cổ phiếu, trong khi VBB tăng khoảng 9% sau tuần đầu tiên chuyển niêm yết từ UPCOM sang HOSE.

Ở thị trường sơ cấp, đợt IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh huy động hơn 13.300 tỷ đồng sau khi phân phối thành công khoảng 92,7% lượng cổ phiếu chào bán. Kết quả này cho thấy các thương vụ IPO quy mô lớn vẫn thu hút dòng vốn tổ chức, dù tâm lý lựa chọn của nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường. Trong tuần, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng trên cả ba sàn.

FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với hơn 600 tỷ đồng, tiếp theo là CTG, VPB, SSI, VHM và VIC. Ở chiều mua, VNM dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 328 tỷ đồng, theo sau là ACB, HDB và một số cổ phiếu ngân hàng khác.

Việc dòng vốn ngoại chưa dừng bán ròng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu tiếp tục là yếu tố khiến tâm lý thị trường thận trọng.

Bước sang tuần giao dịch 20-25/7, giới phân tích cho rằng mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 sẽ là yếu tố quan trọng nhất chi phối diễn biến dòng tiền.

Theo SHS, VN-Index vẫn chưa cải thiện xu hướng ngắn hạn khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục trong quá trình điều chỉnh tích lũy để chờ thêm thông tin về kết quả kinh doanh. Đồng thời, áp lực giảm tỷ trọng sử dụng đòn bẩy vẫn hiện hữu khi dư nợ ký quỹ của các công ty chứng khoán cuối quý II tiếp tục tăng so với quý trước.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chứng khoán Kirin, cho rằng sau khi đánh mất vùng hỗ trợ 1.810-1.820 điểm, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.700-1.716 điểm trước khi tìm được trạng thái cân bằng mới. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế bắt đáy và chỉ xem xét giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho rằng dòng tiền có dấu hiệu cải thiện khi lực mua của nhà đầu tư đang dần quay trở lại thị trường. Nếu xu hướng này được duy trì, VN-Index có thể phục hồi trong những phiên tới và hướng đến vùng 1.840-1.850 điểm.

Bên cạnh các yếu tố trong nước, thị trường cũng sẽ theo dõi sát diễn biến quốc tế, bao gồm mùa báo cáo lợi nhuận quý 2 tại Mỹ, các phát biểu của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các số liệu kinh tế quan trọng cũng như quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở vùng thấp, khối ngoại chưa ngừng bán ròng và thị trường thiếu động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng mới, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong trạng thái thăm dò. Tuy nhiên, mặt bằng định giá đã hấp dẫn hơn cùng sự phân hóa theo kết quả kinh doanh quý 2 có thể tạo cơ hội ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng rõ ràng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang thiếu động lực phục hồi rõ ràng và dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng, diễn biến kém tích cực của chứng khoán Mỹ cuối tuần qua tiếp tục là yếu tố bên ngoài mà nhà đầu tư cần theo dõi trong tuần giao dịch mới.

Chứng khoán Mỹ giảm sâu

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm điểm trên diện rộng vào ngày 17/7. Làn sóng bán tháo bắt nguồn từ nhóm cổ phiếu bán dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng lan rộng thành tâm lý né tránh rủi ro trên toàn Phố Wall, khiến cả ba chỉ số chính đồng loạt ghi nhận mức giảm sâu trong cả tuần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 406,55 điểm (tương đương 0,77%) xuống 52.146,42 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 76,08 điểm (1,01%) còn 7.457,69 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chịu thiệt hại nặng nhất khi lùi 361,70 điểm (1,40%) xuống 25.520,24 điểm.

Tính chung cả tuần qua, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức giảm điểm đáng kể. Chỉ số Dow Jones mất 0,9%, S&P 500 sụt giảm 1,6% và chấm dứt chuỗi hai tuần tăng liên tiếp. Nasdaq chịu thiệt hại nặng nề nhất khi giảm tới 2,9% trong tuần./.

VN-Index thử thách vùng hỗ trợ trung hạn và những áp lực đòn bảy tài chính Trong bối cảnh tâm lý ngắn hạn có phần thận trọng, các chuyên gia cho rằng kết quả kinh doanh quý 2 cùng năng lực quản trị rủi ro hệ thống là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.