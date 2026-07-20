Hiền Lương-Bến Hải đón dòng người trong mùa tri ân

Hành trình đến Hiền Lương-Bến Hải không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là bài học lịch sử sinh động về sự hy sinh của cha ông.

Tháng Bảy, trên hành trình tri ân về vùng đất lửa Quảng Trị, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải trở thành điểm đến của đông đảo du khách và người dân. Sau Hiệp định Genève 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, đất nước chia cắt hai miền.

Hôm nay, dòng sông ấy lặng lẽ chứng kiến những bước chân tìm về, để tưởng nhớ quá khứ và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Với thế hệ trẻ, hành trình đến Hiền Lương-Bến Hải không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là bài học lịch sử sinh động về sự hy sinh của cha ông.

Theo Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, từ đầu tháng 7 đến nay, đã có hơn 12.000 lượt khách đến tham quan, tương đương với những tháng cao điểm trước đây.

Đầu năm 2026, dự án tu bổ, tôn tạo Công viên Thống Nhất với tổng kinh phí 80 tỷ đồng đã hoàn thành, góp phần tạo diện mạo khang trang, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn. Hiền Lương-Bến Hải giờ đây không chỉ là chứng tích lịch sử, mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, của ý chí thống nhất non sông và là điểm hẹn thiêng liêng trong hành trình tri ân của hàng triệu người dân Việt Nam mỗi độ tháng Bảy về./.

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